Kokkedal stationsområde skal byudvikles, og i dag sender Hørsholm Kommune materialet til en arkitektkonkurrence i udbud. Foto: Hørsholm Kommune

Arkitektkonkurrence skudt i gang: Vi skal skabe et byrum, vi kan være stolte af

Kokkedal stationsområde skal forvandles til attraktivt og trygt byområde, oplyser borgmester Morten Slotved, der glæder sig til at se arkitektkonkurrencens bud

Hørsholm - 23. november 2020 kl. 10:48 Kontakt redaktionen

Nu skal blyanterne spidses rundt om på tegnestuerne for i dag sendes konkurrencematerialet for området omkring Kokkedal Station i udbud.

Dermed skydes arkitektkonkurrencen i gang for et af kommunens væsentlige knudepunkter. Sidste frist for at deltage i udbuddet er 23. februar 2021.

Vil tiltrække familier Det var i januar, at Hørsholm Kommune første gang fremlagde planerne for udviklingen af stationsområdet frem - og målet er at skabe et attraktivt, grønt og bæredygtigt byområde med tryghed i fokus.

"Ved en transformation af området, er det målet at kunne tiltrække den moderne familie, der ønsker en enkel logistik i hverdagen tæt på transport, indkøb, skoler og Hørsholms smukke natur samt nærområdets gode idrætsfaciliteter.

"Derfor har Hørsholm Kommune fokus på, at logistikken og kvaliteten i dette område skal forbedres," oplyser borgmester Morten Slotved (K) i en pressemeddelelse.

FAKTA: Visionen for Kokkedal stationsområde Udviklingen af området skal understøtte følgende målsætninger:

Det skal bidrage til at skabe liv og bedre bymæssige sammenhænge, herunder attraktive og trygge byrum, arkitektonisk kvalitet, gode boliger og grønne friarealer til alle.

Det skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, attraktive boliger og byrum, samt parkeringsfaciliteter med plads til minimum 350 pendlerparkeringspladser.

Det skal bidrage til at skabe bedre forhold for både biler, cykler og fodgængere.

Tilbudsfristen er den 25. februar 2021. Flere oplysninger om udbuddet kan findes på HER Lys i vinduer og aktiviteter Han glæder sig til at se bud på, hvordan kommunens vision kan realiseres.

"Vi ønsker os et område, hvor mennesker mødes, og hvor hverdagen som pendler bliver endnu bedre end den er i dag. I området skal der være fokus på at skabe rammerne for det gode liv. Vi ønsker lys i vinduerne og aktiviteter i byrummene. Alt dette er med til at skabe liv og tryghed på stationen og i området omkring," udtaler Morten Slotved videre.

Mere end et transitområde Hørsholm Kommune ønsker med konkurrenceprogrammet at se bud på, hvordan nytænkning og høj arkitektonisk kvalitet kan gå hånd i hånd.

"I dag er stationsområdet omkring Kokkedal Station et transitområde, men fremover ønsker vi, at området også bliver et attraktivt byrum. Et byrum som beboerne i området kan være stolte af, ønsker at opholde sig i og får ejerskab til," lyder forhåbningen fra borgmesteren.

