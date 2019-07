Arbejdstilsynet har givet et påbud til den pædagogiske enhed på Udrejsecenter Sjælsmark, da medarbejderne er under for stort et pres i deres hverdag. Medarbejderne beskriver i Arbejdstilsynets afgørelse, at arbejdsdagen går med at afværge konflikter med børn, der mistrives og har psykosociale vanskeligheder, og som har let til skrig, råb og spark, hvis ikke de får deres behov opfyldt. Foto: Lars Sandager

Send til din ven. X Artiklen: Arbejdstilsynet giver alvorligt påbud til Sjælsmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arbejdstilsynet giver alvorligt påbud til Sjælsmark

Hørsholm - 30. juli 2019 kl. 10:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med børn og unge på Udrejsecenter Sjælsmark har været så udfordrende for medarbejderne, at Arbejdstilsynet nu har skredet ind. Det skriver netmediet A4nu.dk, der tidligere hed Avisen.dk.

Ifølge A4 Nu er den pædagogiske enhed i udrejsecentret, som huser afviste asylansøgere og deres familier, blevet påbudt at rette op på arbejdsmiljøet for de pædagogiske medarbejdere.

Det fremgår af dokumenter, som A4 Nu har fået aktindsigt i.

Udrejsecenter Sjælsmark fik påbuddet fra Arbejdstilsynet den 28. maj 2019, efter tilsynets medarbejdere var på et uanmeldt besøg i marts og et anmeldt besøg i april.

Medarbejderne har dagligt været udsat for høje følelsesmæssige krav i arbejdet, som er til fare for deres helbred. De risikerer at udvikle stress og stress-relaterede sygdomme som angst, depression og hjerte-kar sygdomme, fremgår det af påbuddet.

Ifølge Arbejdstilsynets dokumenter har de ansatte haft knuder i maven, tankemylder, nedsat søvnkvalitet og mindre overskud som konsekvens af de arbejdsmæssige belastninger. Pædagogerne har ligeledes fortalt, at de ikke har lyst til at melde sig syge, fordi de er bekymrede for, at kollegaerne skal stå med det hele selv. Den pædagogiske enheds opgave er at passe de børn og unge, der sammen med deres familier er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark ved Hørsholm.

Enheden består af en vuggestue, børnehave og fritidsklub. Medarbejderne beskriver i Arbejdstilsynets afgørelse, at arbejdsdagen går med at afværge konflikter med børn, der mistrives og har psykosociale vanskeligheder, og som har let til skrig, råb og spark, hvis ikke de får deres behov opfyldt.

Medarbejderne fortæller ligeledes, at jobbet stiller krav om at være i alarmberedskab og omstillingsparat for at »holde trykkogeren nede og passe på, at det hele ikke eksploderer«.

Ifølge de ansatte har der været for lidt fokus på det langsigtede pædagogiske arbejde og for lidt tid til at reflektere over voldsomme hændelser og kollegial støtte. Asylcentret er derfor blevet påbudt at rette op på et dårligt arbejdsmiljø i centrets børnehave og fritidsklub, så pædagogerne ikke længere har for høje følelsesmæssige krav i arbejdet med de afviste asylbørn.

soelberg