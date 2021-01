Hørsholms daginstitutioner holder igen åbent fra i dag den 4. januar, men kommunen opfordrer alligevel forældrene til at holde deres børn hjemme. Modelfoto

Appel til forældre: Hold jeres børn hjemme

Samtidig med opfordring til at forældre bærer mundbind eller visir, når de færdes i Hørsholms daginstitutioner

Hørsholm - 04. januar 2021 kl. 09:58 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Som de eneste modtager daginstitutionerne og dagplejen i Hørsholm fra i dag mandag den 4. januar igen børn til pasning, men fra kommunen lyder der en direkte appel til forældrene.

"Dem, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode," fremgår det af et brev til alle forældre til børn i Hørsholms daginstitutioner.

Beskeden kommer i forlængelse af statsminister Mette Frederiksens pressemøde mellem jul og nytår, hvor corona-restriktionerne blev forlænget til foreløbig 17. januar.

Kære forældre i daginstitutioner og dagpleje

Bær mundbind eller visir Som noget nyt blev der før jul åbnet for, at forældre kan bære mundbind eller visir, når de færdes i daginstitutioner og i dagplejen.

"Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe så trygge rammer for børn, forældre og medarbejdere under de givne forholdsregler, som skal følges på dagtilbudsområdet," meddeler Line Rovelt, souschef og leder af dagtilbudsområdet.

Hun håber videre, at alle forældre fremadrettet vil støtte op om eventuelle nye tiltag for at minimere smitterisikoen.

