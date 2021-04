Se billedserie Det var på borgmester Morten Slotveds Facebook-side, at Dansk Folkepartis Glen Madsen fik en kommentar om ham, som han mener er injurierende.

Send til din ven. X Artiklen: Ansvaret ligger hos den der skriver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ansvaret ligger hos den der skriver

Lektor i medieret mener ikke borgmesteren har ansvar for hvad andre kommenterer på hans Facebook-profil

Hørsholm - 07. april 2021 kl. 06:38 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det er ikke borgmester Morten Slotveds (K) ansvar at fjerne andres opslag fra sin egen Facebook-profil, selv om de kan være injurerende.

Det siger lektor i medieret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), cand. public. Thomas Pallesen, til Ugebladet.

"Hvis nogen har et ansvar her, så må det være Facebook, der er udgiveren. Og kun, hvis Facebook bliver gjort opmærksom på, at der kan være tale om injurier. En kommentar her må betragtes som et selvstændigt indlæg, og det er derfor den, der har slået det op, der har ansvaret," uddyber Thomas Pallesen.

Facebook er intet medie Mens han ikke vurderer, at det kan være Morten Slotveds opgave og ansvar at holde øje med opslag på hans egen Facebook-profil, så er Facebooks ansvar som ejer af platformen ikke helt afklaret.

"Facebook er ikke omfattet af medieansvarsloven, fordi Facebook ikke anser sig selv som et medie. Men der er nogle EU-bestemmelser på vej, der tilsiger platformen 'at holde et rimeligt øje med' hvad der foregår.

Kan man ikke forlange Det kan man ikke med rimelighed forlange af borgmesteren i dette tilfælde," lyder medielektorens vurdering.

Den 20. marts slog Morten Slotved et opslag op om Kokkedal stationsområde. I debatten kommenterede Jørgen Gad Andresen på en måde, der faldt kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen (DF) for brystet - og han konstaterede "knap et døgn efter", at borgmesteren ikke havde fjernet kommentaren, "at du billiger det på trods af dets helt åbenlyse forkerte indhold og injurierende karakter."

Her er det Facebook-kommentar fra Jørgen Gad Andreasen, som lokalpolitiker i Hørsholm, Glen Madsen, finder injurierende mod ham.

relaterede artikler

Mit liv er for kort til negative Facebook-kommentarer 07. april 2021 kl. 06:37