Annette i ny bog: Sådan skriver du dig ud af problemerne

"Adskillige undersøgelser viser, at det styrker vores psykiske og fysiske helbred at skrive om vores tanker og følelser. Vi kan for eksempel blive mindre angste og mindre deprimerede af at skrive, ligesom vi kan styrke vores arbejdshukommelse og sove bedre. Skriveterapi påvirker også vores immunforsvar, så vi ikke så ofte bliver syge. Skriveterapi kræver ingen forudsætninger og kan passes ind i selv den mest krævende hverdag, fordi du kun behøver at skrive i kort tid ad gangen for at få et godt udbytte," skriver Annette Aggerbeck.