Anne gør din bolig klar til salg

Med sin nystartede MOTUM Bolig tilbyder Anne Gade 'home staging' og salgsoptimering af huse

Hørsholm - 10. oktober 2020 kl. 11:00 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Få den bedste mulige pris og en kortere liggetid, når du skal sælge huset. Det er, hvad 40-årige Anne Gade lokker med i hendes nystartet virksomhed MOTUM Bolig, der lige har åbnet kontor i Hovedgaden i Hørsholm.

Det hun tilbyder kaldes 'home staging' eller klargøring af en privat bolig til salg, hvor der enten håndværksmæssigt fikset et par afgørende ting ved ejendommen eller hvor et par rum indrettes på ny, eventuelt med 'lånte' møbler for at piftet det indvendige op og gøre det indbydende for køberne.

"Målet med iscenesættelsen er at skabe et hjem, der appellerer til størst muligt antal potentielle købere. Dermed kan ejendommen sælges hurtigere og til den bedst mulig pris," siger Anne Gade.

Hus til halsen Hun har kontakt til en række fagfolk indenfor bolig og håndværkere, der kan tilknyttes en opgave og få udbedret den måske skæve havegang eller andre vedligeholdelses ting, som vil falde en køber i øjnene og måske forhindre et salg eller betyde større afslag i prisen.

Det kan ofte være et dødsbo eller et skilsmissehus, hvor hun kan sætte ind.

På tv har man måske set det i mere ekstrem grad i serien 'Hus til halsen', men princippet er det samme hos MOTUM Bolig, hvor håndterer og koordinerer alt det ejendomsmægler ikke kan hjælpe med.

"Jeg gennemgår boligen med sælgeren, og vi aftaler, hvad der skal gøres, hvorefter sælgeren ikke længere skal tænke over de ting, der kan gøre huset mere salgsklar. Sælgeren, der måske allerede er mentalt videre, skal kun have kontakten til mig og får også kun en faktura," oplyser Anne Gade om sit forretningskoncept, hvor hun også tager sig af flytning af en virksomhed.

Fået sin egen erfaring Hun har altid været selvstændig inden for skønhedsbranchen, men har også fået erfaring med boligindretning og byggeprocesser efter hun i mange år har istandsat flere huse med sin tidligere ægtefælle for efterfølgende at sælge dem, blandt andet her i Hørsholm.

Derfor fik hun idéen til at starte sin egen virksomhed med salgsoptimering af huse, og midt under coronakrisen åbnede hun MOTUM Bolig i Hornbæk, hvor hun bor privat.

Med sit store lokalkendskab i Hørsholm og et område her, hvor hun mener at kunne hjælpe mange husejere, har hun også fået en kontoradresse i Hovedgaden.

Selvfølgelig koster det noget at få salgsstylet sit hus, men Anne Gade hævder, at de i langt de fleste tilfælde bliver tjent hjem ved et hurtigere salg og et mindre afslag.

"Ofte er man som sælger allerede mentalt videre, når man har beslutte at sælge sit hus og får så ikke lige gjort de nødvendige ting, for at det bliver attraktivt for en køber," slutter Anne Gade, der vil udvider firmaet med en samarbejdspartner, der er ekspert i indretning.

