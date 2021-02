Se billedserie Natten til søndag blev Anne-Mette Bjørg Møllegaards el-bil udsat for hærværk, da den stod til opladning på Kokkedal Station. Foto: Anne-Mette Bjørg Møllegaard

Anne-Mette fik smadre sin elbil: Der mangler ladestandere

Anne-Mette Bjørg Møllegaard fik smadret sin BMW, da den holdt parkeret ved en ladestander til elbiler ved Kokkedal Station natten til søndag.

Hørsholm - 09. februar 2021 kl. 05:15 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Glasskår, ridser i lakken og en regning på omkring 10.000 kroner. Det var, hvad Anne-Mette Bjørg Møllegaard måtte bruge sin søndag på. For lørdag aften parkerede hun sin elbil på Kokkedal Station, så den kunne lade op til om søndagen. Men søndag var ruden ved førersædet smadret, og intet i bilen manglede.

- Jeg bliver både ked af det og irriteret over at skulle bruge hele min søndag på det, siger Anne-Mette Bjørg Møllegaard og tilføjer:

- Det er tydeligt at se, at det er hærværk. Der var ikke stjålet noget. Alt var, som det plejer indvendigt. Der var ikke åbnet noget.

To timers kø Normalt benytter Anne-Mette Bjørg Møllegaard ikke ladestanderen ved Kokkedal Station. Hun har været vant til at bruge den ladestander, der står ved Føtex i Kokkedal. Det er den, der ligger tættest på, hvor hun bor. Men det seneste års tid har ladestanderen ved Føtex været på overarbejde.

- Der er kun én ladestander foran Føtex i Kokkedal, og den er altid optaget. Så man kan jo nærmest holde i kø for at vente på at lade op. Jeg har engang formået at holde i kø i to timer og vente, før jeg kunne komme til, siger Anne-Mette Bjørg Møllegaard.

For få ladestandere Det seneste års tid er det generelt blevet sværere og sværere for Anne-Mette Bjørg Møllegaard at finde en ledig ladestander i Hørsholm Kommune eller i kommunerne der grænser op til Hørsholm, og Anne-Mette tror, det skyldes, at der er kommet flere elbiler på vejene, mens antallet af ladestandere ikke følger trop.

- Generelt set mangler der bare flere ladestandere, og det er et kæmpe problem. Det gør bare livet lidt mere besværligt, og jeg er glad for, at jeg ikke har små børn, for så ville det ikke gå med en elbil, siger Anne-Mette Bjørg Møllegaard, som fremadrettet vil gøre alt for at undgå ladestanderne ved Kokkedal Station.

- Jeg må finde på nye alternativer - men hvor?, siger hun.

Flere ladestandere på vej En af de virksomheder, der har ladestandere stående i Hørsholm Kommune, er Clever. De ejer også den ladestander, der står ved Føtex i Kokkedal, og firmaet oplyser, at der er flere Ladestandere på vej til Hørsholm.

- Clever kommer til at mangedoble antallet af offentlige ladepunkter i Hørsholm Kommune inden for de nærmeste år, for det nuværende antal er langt fra nok. Syv ud af ti bilejere i kommunen kan parkere bilen på egen grund og kan derfor få intelligent hjemmeopladning, som er og bliver rygraden i infrastrukturen til elbilerne i Danmark. Men der er stadig næsten en tredjedel af bilejerne, der har brug for opladning i enten boligforeningen eller i det offentlige rum ved kantstenen. Og her står Clever også klar til at investere ambitiøst og langsigtet i Hørsholm Kommune, for vi har et mål om at installere 10.000 nye offentlige ladepunkter inden for fem år, hvor ingen kommuner bliver overset, fortæller Brian Sølvsten, der er Network Development Manager hos Clever.

Clever oplyser desuden, at der lige nu er otte offentlige ladepunkter i Hørsholm Kommune.

