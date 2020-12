Anmeldt for spritkørsel: Der var noget helt andet galt

En kvindelig bilist kørte usikker og blev anmeldt for spirituskørsel - men der var noget helt andet galt.

Der var ikke tale om spiritus i blodet, men dug på ruderne, der aften fik politiet til at standse en mistænkeligt kørende bil.

Klokken 18.32 indgik der en anmeldelse om, at en bil kørte usikkert på Isterødvejen ved rundkørslen mod Sjælsmarksvej, og at der kunne være tale om spirituskørsel.

Intet udsyn

Det viste sig, at alle køretøjets ruder var dugget til i en sådan grad, at kvinden ikke havde frit udsyn. Derfor kørte hun usikkert, og det forhold blev hun ifølge Nordsjællands Politi sigtet for.