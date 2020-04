Anlægsinvesteringer for godt 42 millioner er på vej

Hørsholm Kommunes borgere kan se frem til en række forbedringer i bybilledet hurtigere end forventet. Det kan blive muligt, fordi Økonomiudvalget netop har taget første skridt frem mod at fremrykke renoverings- og anlægsopgaver for godt 42 millioner kroner. Arkivfoto

Hørsholm - 17. april 2020 kl. 15:40

Der vil i løbet af 2020 blive igangsat ekstra anlægsprojekter for godt 42 millioner kroner. Det skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 15. april, at Hørsholm Kommunalbestyrelse skulle sætte flere planlagte anlægsprojekter i gang. Det betyder, at en del projekter, der var planlagt til 2021 og årene frem, allerede kan sættes i gang i år.

Baggrunden for, at Hørsholm Kommune snart kan sætte ekstra fart på anlægsarbejderne er, at Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen har indgået en aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet.

- Det ligger mig meget på sinde, at vi kan give erhvervslivet en hjælpende hånd i en tid, hvor mange aktiviteter er lukket ned på grund af corona. Udover, at erhvervslivet får mulighed for en håndsrækning, vil borgerne også få gavn af de fremrykkede tiltag hurtigere end planlagt. Det er jeg rigtig tilfreds med, siger borgmester Morten Slotved (K).

Der er lagt op til, at der fremrykkes anlægsprojekter til 2020 for i alt 42 millioner kroner, hvilket vil indebære et korrigeret anlægsbudget på 136 millioner kroner i 2020.

En bred vifte af tiltag Fremrykningen af anlægsarbejder og vedligeholdelsesarbejder vedrører en bred vifte af kommunens institutioner, bl.a. ved at fremskynde håndværksarbejder på skoler og institutioner. Desuden vedrører fremrykningen cykelstier, forbedring af søer, bygningsvedligeholdelse, energitiltag, samt opgaver i forbindelse med indeklima og faglokaler på skoler.

Et af kriterierne for udvælgelsen af anlægs- og vedligeholdelsesprojekterne har været fokus på bæredygtige projekter, hvilket bl.a. betyder, at en del af lysmasterne udskiftes i 2020, så vejene oplyses med den energibesparende LED-belysning.

Derudover bliver det også lettere, sikrere og mere behageligt at være cyklist i kommunen. Det kommer eleverne på Sportsefterskolen Sjælsølund blandt andet til at nyde godt af, idet der forberedes anlæg af en cykelsti, som kan etableres i 2021, så de mere sikkert kan komme frem og tilbage til Idrætsparken. Derudover arbejdes der også med flere overdækkede cykel p-pladser.