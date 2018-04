Anne Ehrenreich (V) har bedt Ankestyrelsen vurdere den hensigtserklæring, som blev indgået af Hørsholm Kommune og MOMO Development. Styrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag. Foto: Allan Nørregaard

Ankestyrelsen vil ikke rejse tilsynssag om Ulvemosehuset

Hørsholm - 27. april 2018 kl. 06:55 Af Anna Törnqvist Jensen

Ankestyrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, efter Venstres Anne Ehrenreich har bedt styrelsen vurdere, om hensigtserklæringen indgået af Hørsholm Kommune og MOMO Development i forbindelse med salget af Fritidshuset og Ulvemosehuset lever op til udbudsreglerne.

- Jeg synes, det var godt at få afklaret, hvordan Ankestyrelsen så på sagen. Det er den mulighed, man har som kommunalpolitiker, siger Anne Ehrenreich, der har ringet til Ankestyrelsen og spurgt til deres vurdering.

- De har sagt til mig, at de ikke har kapacitet til at besvare alle de spørgsmål, de får, og denne her sag er faldet i prioritering, fordi de ikke mente, den var langt nok fremme, i og med hensigtserklæringen ikke har ligget til grund for noget udbud. Det svar respekterer jeg, siger Anne Ehrenreich.

Siden har Økonomiudvalget dog besluttet at iværksatte en helhedsplan for området omkring Rungsted Kyst Station, og det betyder også, at hensigtserklæringen er annulleret.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi er nu på vej mod at lave en helhedsplan i stedet, og at hensigtserklæringen sådan set er droppet, siger Anne Ehrenreich.

Det var i december, at Anne Ehrenreich fremlagde sagen for Ankestyrelsen, som ud fra kommunestyrelseslovens §48a har vurderet, om der var tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsen fører blandt andet tilsyn med, at kommunerne overholder krav om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.