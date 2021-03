En prognose forudsiger, at behovet for plejeboliger falder. Alligevel mener et flertal i Social- og seniorudvalget ikke, at det skal stå i vejen for ti private plejehjem i kommunen.

Angsten forduftede på få dage: Vil nu kæmpe for to plejehjem

Flertal i Social- og seniorudvalg vil ikke lade en prognose om overkapacitet på plejeboliger stå i vejen for to private plejehjem

Hørsholm - 29. marts 2021 kl. 17:49 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Flertallet i Social- og seniorudvalget mener ikke, at en ny prognose om behovet for plejeboliger skal stå i vejen for planerne om at bygge to private (fri)plejehjem. Se prognosen HER.

"Jeg har lyttet til hvad prognosen siger, men må konstatere, at den ikke lægger en dæmper på mine ambitioner om to friplejehjem," siger formand Thorkild Gruelund (SK) efter mødet i SSU. Hans angst for to friplejehjem, som han gav udtryk for forud for mødet i SSU, er dermed dulmet.

Flertallet med formand, DF's Glen Madsen, Venstres Fritz Reuther og konservative Maj-Allin Thorup mener - i modsætning til radikale Hans Laugesen - ikke at der skal tages højde for prognosen, der forudser et langt mindre behov for plejeboliger end tidligere antaget.

"Så længe vi har mennesker, der venter 150 til 200 dage på en plejebolig, skal der arbejdes på fuld tryk for at skaffe dem," siger Thorkild Gruelund. Han mener desuden, at et plejehjem på erhvervsgrunden på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo kan "stå i løbet af 500-600 dage" mens der ifølge Gruelund vil gå fire-fem år før der står et plejehjem ved Kokkedal Station.

Ikke plads til to Hans Laugesen (R) så og ser anderledes på sagen.

"Prognosen viser klart, at der ikke er plads til to friplejehjem," siger han og mener, at det derfor er "fair at drøfte det Ved Klædebo".

Uenigheden i udvalg kommer til udtryk ved, at flertallet ikke ville stemme for forvaltningens to forslag: Dels at tage den seneste plejeboligprognose til efterretning og i en anbefaling til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen at lade den "danne baggrund for den videre planlægning på plejeboligområdet i Hørsholm Kommune".

Plejeboliger i Hørsholm Hørsholm Kommune råder over 233 kommunale plejeboliger.



Ved almindelig demografisk fremskrivning vil der i 2030 være et behov for 330 boliger.



Justeret for 'sund aldring' vil behovet i 2030 være henholdsvis 269 og 249 pladser*.



Korrigeret for middellevealder vil behovet i 2030 være 250 pladser.



Med to nye plejehjem med 130 pladser (50-80 på Kokkedal Station og 50-60 ved Ved Klædebo) vil overkapaciteten i 2030 således være på mellem 97 og 117 boliger.



Hørsholm Kommune har beregnet tomgangsleje (kommunens pligt til at betale lejen til boligselskabet, red.) til at udgøre 8.000-10.000 kr. pr. måned pr. ubeboet plejebolig.



*Prognosen beskriver et behov for mellem 16 til 36 boliger.



Kommunen har imidlertid indrettet yderligere tre boliger på Louiselund, som reducerer behovet med tre boliger.



Kilde: KLK-prognosen 'Hørsholm Kommune - Plejeboligkapacitet' og Hørsholm Kommune.

Tidligere advarsel Allerede i forbindelse med forberedelserne til de lokalplaner, der skal muliggøre friplejehjem i henholdsvis stationsområdet i Kokkedal og Ved Klædebo, advarede kommunens administration - med afsæt i prognosen fra 2018 - politikerne: To friplejehjem er mere end der er behov for og kan sende kommunen ud i alvorlige økonomiske problemer. Se prognosen fra 2018 HER.

I 2018-prognosen var der forudset et behov for mellem 58 og 87 plejeboliger i 2030, ifølge den seneste er det behov faldet til mellem 13 og 36.

Det er især sund aldring og færre i alderen over 80 år, der ifølge prognosen nedjusterer behovet for plejeboliger.

