Angrebet med kniv: 19-årig blev revet ud af bil og fik tæsk

Torsdag aften blev en ung mand udsat for et særdeles voldsomt overfald på en tankstation i Rungsted.

Den 19-årige flygtede herefter ind i butikken, men gerningsmanden fulgte efter og fortsatte overfaldet ved blandt andet at slå den unge mand flere gange i ansigtet samt gøre udfald mod ham med en hobbykniv.

Derpå forlod gerningsmanden stedet sammen med en anden mand og kvinde i en sølvgrå eller hvid Volkswagen Golf i nordgående retning ad Rungsted Strandvej.

Nordsjællands Politi oplyser fredag, at det ikke tyder på, at de to mænd kendte hinanden forud for overfaldet.