Thorkild Gruelund er indædt mostander af Kokkedal Station projektet og anklager nu sine tidligere partifæller i byrådet for inhabilitet. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Angreb fra tidligere partifælle: Det er rent kammerateri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Angreb fra tidligere partifælle: Det er rent kammerateri

Ekskluderet konservativ i Hørsholm forsøger at få hele sin tidligere gruppe erklæret inhabil i sag om byggeprojekt på stationsområde

Hørsholm - 02. juli 2021 kl. 09:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Uenigheden om byudviklingsprojektet på Kokkedal Station er sprunget ud i lys lue.

Mens borgmester og projektvinderne fra Sophienberg Gruppen torsdag eftermiddag præsenterede 'Kronholm', som projektet hedder, i festlige rammer på stationen, har en af de argeste modstandere, Thorkild Gruelund (SK og indtil eksklusionen i foråret 2019 selv medlem af den konservative gruppe, red.), arbejdet på at få hele den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen erklæret inhabil i sagen.

Hans begrundelse for det er, at hans tidligere konservative kollega i gruppen, og formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Kristin Arendt, har haft en afgørende rolle i projektet: Hun er med sin virksomhed EOS Partners den egentlige idékvinde bag 'Kronholm' og har sammen med en gruppe arkitekter udarbejdet vinderprojektet.

Gruelund mener også, at inhabiliteten bekræftes ved, at Kristin Arendt aktuelt er en del af Konservatives kampagnegruppe forud for kommunalvalget.

Konservativt flertal Det er ifølge Thorkild Gruelund så problematisk, at han har bedt Ankestyrelsen, der fører tilsyn med at kommuner og regioner overholder reglerne, tage stilling til, om alt er gået rigtigt for sig.

"Der er et flertal for projektet særligt på grund af 8 konservative stemmer for projektet. Vinderen af byggeprojektet er et tidligere kommunalbestyrelsesmedlem valgt for Konservative, Kristin Arendt. Kristin Arendt sad i kommunalbestyrelsen i perioden 2014-17 og videre i 2018-19. Kristin Arendt sluttede som Miljø- & planudvalgsformand. I dag er Kristin Arendt ejendomsudvikler og er medlem af Konservatives kampagneudvalg frem mod næste valg i november. Kristin Arendt har minimum deltaget i to møder i kampagneudvalget," hedder det blandt andet i Gruelunds skrivelse til Ankestyrelsen.

Ganske upassende Hovedpersonen selv siger til Ugebladet, at hun finder angrebet fra Thorkild Gruelund "ganske upassende."

"Det her har været mit arbejde i 2½ år. Jeg er ked af, at Thorkild har brug for at gøre det."

Om påstanden, at hun er aktiv i den konservative valgkampagne, bekræfter hun, at hun har deltaget i to møder.

"Jeg har holdet at par møder med Maj (Maj Allin Thorup, gruppeformand og kampagneleder for Konservative) for at overlevere det jeg lavede sidste gang, budgetter og materiale. Ellers har jeg ikke gjort noget," siger hun.

Borgmester Slotved og Kristin Arendt poserer sammen på forsiden af Ugebladet under valgkampen 2017.

Gik i perioden Kristin Arendt sad i kommunalbestyrelsen fra 2014 til 2017 og blev genvalgt. I efteråret 2018 bad hun om orlov for at varetage et andet arbejde i Region Hovedstaden, som hun dog aldrig kom i gang med. Efter en forlængelse af orloven forlod hun kommunalbestyrelsen endegyldigt i august 2019.

"Jeg trak mig fra politik for at arbejde med byudvikling. Og i hele denne proces er jeg gået en stor bue uden om at tale med nogen fra Konservative om noget. Jeg kan sagtens klare mig professionelt. Jeg behøver ikke at trække på folk på den måde. Det arbejde, jeg laver, er bevis nok, det viser sagen fra i dag jo," siger Kristin Arendt, der ikke mener, at man efter 2½ års fravær fra politik "kan skydes noget i skoen for at passe sit arbejde".

Hun henviser i øvrigt til konkurrenceklausuler på arbejdsmarkedet, der har en maksimal løbetid på ét år og er langt fra enig med Thorkild Gruelunds påstand om, at karenstiden mindst burde gælder hele den indeværende valgperiode.

Thorkild Gruelund, hvor lang tid skal sådan en karensperiode vare?

"Det skal jeg ikke kunne sige. Der skal lige være en pause. Det er nok mere end den valgperiode, man er blevet valgt til. Hvis ikke hun havde genopstillet, og ikke havde ladet sig fotografere med borgmesteren, og ikke havde sagt, at hun skulle ud at have job for at redde 1813, og ikke havde været en tur omkring FORMAT, som er direkte skadelig for Hørsholm. Og så kommer det her store projekt."

Jurister: Ingen inhabilitet Hørsholm Kommunes jurister afviser i en vurdering Thorkild Gruelunds påstand om, at den konservative gruppe har et habilitetsproblem i sagen.

De har i deres stillingtaget "lagt vægt på Kristin Arendts rolle i det bydende firma ift udbuddet. Administrationen har fået en konkret henvendelse om at Kristin skulle have en ledende rolle i C-gruppens valgkamp forud for kommunalvalget i november. C-gruppen har oplyst at dette ikke er tilfældet. Det er ikke administrationens opfattelse at der er nogen i C-gruppen, som vil have personlig vinding ud af valget af tilbudsgiver ift udbud af Kokkedal station."

Meget lavt niveau Den konservative gruppeformand, Maj Allin Thorup, siger, at gruppen er "skuffet og uforstående" over for Gruelunds angreb.

"Det er på et meget lavt niveau. Vi er glade for, at jurister har undersøgt det, og at var nemt for dem at træffe afgørelsen", siger hun til Ugebladet.

Kammerateri hænger ved For Thorkild Gruelund er hovedproblemet kammerateri.

"Det kan man meget let påstå, og det er meget svært at afvise," siger han og tilføjer:

"Hvis Ankestyrelsen siger: Nej, der er ingen inhabilitet, så hænger kammerateriet ved. Derfor synes jeg de skulle have klappet hesten," lyder det fra Thorkild Gruelund, der i øvrigt har stemt imod K9kkedal Station projektet, fordi han er imod dagligvarebutik og det efter hans opfattelse massive byggeri i området.

"Det er ikke Hørsholm," han han udtalt.

relaterede artikler

DEBAT: Nej tak til planerne for Kokkedal Station 28. juni 2021 kl. 05:53

DEBAT: Kokkedals stationsprojekt skaber større tryghed 27. juni 2021 kl. 15:32