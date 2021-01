Se billedserie Medarbejdere i Hørsholm Kommune havde frivilligt meldt sig til at tage i mod og hjælpe de 90 ældre der fredag eftermiddag fra kl. 15 skulle have deres første stik med coronavaccine på pop up-centret på Aktivitetscentret, hvor Nordsjællands Brandvæsen stod for transporten af de mange borgere til og fra vaccinationen. Foto: Morten Timm

Anden bølge af vaccinationer: Brandvæsenet i pendulfart med ældre borgere

I dag har Aktivitetscentret Sophielund været omdannet til pop-up vaccinationscenter, hvor 90 Hørsholmborgere er transporteret fra eget hjem for at få den første af de to vaccinedoser

Hørsholm - 15. januar 2021 kl. 18:08 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

I al hast og på bare 48 timer fik Hørsholm Kommune det på plads, at de første 90 af 300 ældre og svage Hørsholmborgere fra eget hjem fredag kunne få deres første stik mod corona.

Det skete på Aktivitietscentret Sophielund, hvor der sammen med Region Hovedstaden var etableret et pop-up vaccinecenter til lejligheden, og hvor chauffører fra Nordsjællands Brandvæsen kørte i pendulfart med de ældre borgere fra deres eget hjem til Sophielund og tilbage igen efter endt vaccinestik.

Fælles for de 90 borgere, der nu har fået deres første coronavaccine, er, at de over 65 år og modtager personlige pleje eller får hjælp til det praktiske i deres hjem.

20 medarbejdere fra Hørsholm Kommune havde frivilligt meldt sig til at bruge fredag eftermiddag og tidlig aften på at give de ældre borgere en hjælpende hånd undervejs.

Det gjaldt også kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon og Dorte Dahl, centerchef for Sundhed og Omsorg.

"Det er også en historisk dag, at vi allerede nu kan begynde vaccinationen af de ældste borgere i eget hjem," siger Pernille Halberg Salamon, inden hun skal tage imod de første 20, som alle kommer fra de beskyttede ældreboliger i Breelteparken.

Svend Pedersen på 83 år var den første, der fik et vaccinestik på Aktivitetscentret Sophielund.

Svend har nu ikke kedet sig Første mand, der har smøget ærmet op og fundet overarmen frem til det stikkende lægehold, er 84-årige Svend Pedersen.

"Jeg glæder mig da til at få det overstået. Det er nu ikke fordi, at jeg har kedet mig under coronaperioden. Jeg samler nemlig på frimærker og har haft nok at tage mig til med det," siger Svend Pedersen.

Han har da hørt fra andre, som siger, at de har kedet sig en del.

"Nu ser jeg frem til, at vi igen kan komme over og spise sammen," tilføjer Svend Pedersen, der slet ikke mærkede prikket i armen.

Det gjorde 93-årige Grethe Storr overhovedet heller ikke og fortæller, at hun har fået så mange vaccinationer gennem sit liv, den første syv årig.

"Jeg synes, at coronavaccinen giver en ny tryghed,," siger hun uden dog at have lidt under nedlukningen og været påvirket af isolation.

"Jeg bor jo sammen med mand - som også er her i dag - og vi har haft det godt hele tiden," beretter Grethe Storr.

Nordsjællands Brandvæsen kørte i pendulfart for at hente og bringe de 90 ældre Hørsholmborgere, der skulle vaccineres på Aktivitetscentret Sophielund fredag.

Fik pludselig travlt Anna-Grethe Blume på 90 år har også set frem til at kunne få vaccinen mod covid-19.

"Jeg har glædet mig til at få den, men det er nu gået ganske godt for mig, og jeg har undervejs ikke haft det svært," fortæller hun.

Anden bølge af vaccinationer i Hørsholm kommer kun otte dage efter, at kommunens plejehjemsbeboere til stor bevågenhed fik deres første stik torsdag 7. januar.

Oprindeligt var planen, at gruppen af ældre borgere først skulle vaccineres på onsdag 20. januar på vaccinecentret i Hillerød, men da muligheden om et pop-up center i Hørsholm bød sig for et par dage siden har der været travlhed med at få koordineret tingene og kontaktet de pågældende borgere, oplyser kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

Hun glæder sig over, at det også sparer kommunen for en stor logistisk opgave med at organisere transport til Hillerød.

De øvrige 210 borgere, der ikke har meldt et transportbehov ind, skal selv sørge for at komme til Hillerød, hvor der som planlagt tages hul på vaccinationerne på onsdag.

