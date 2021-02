Richard Roth overtog Restaurant Lerbækgaard sidste sommer. Han driver også caféen på Nivågaard og tidligere Café Sneppen i forbindelse med Jagt- og Skovbrugsmuseet. Foto: Fred Jacobsen

Alubakkerne holder Richard inde i varmen

Hørsholm-restaurant er med i madfestival i vinterferieugen mens lokalerne står tomme hen

Hørsholm - 04. februar 2021 kl. 17:45 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Håbet var, at Richard Roths restaurant på Lerbækgaard på Hørsholm Golf skulle summe af snakken fra glade madelskere i vinterferieugen. Hyggeligt skulle det være, også selv med behørig afstand mellem bordene på grund af corona.

For da Lerbækgaard i november tilmeldte sig madfestivalen Dinner Days, den årlige madfestival, hvor restauranter rundt omkring i landet tilbyder tre retter for beskedne 210 kroner, var det selvfølgelig med en forestilling om, at det kunne lade sig gøre.

Ene mand i køkkenet Men restauranten vil efter alle tegn i måne og stjerner være tom, når festivalen skydes i gang. Til gengæld får Richard Roth, der står bag Restaurant Lerbækgaard og caféen på Nivågaard, travlt. Han skal nemlig ene mand tilberede de tre retters menuer, han deltager i Dinners Day med.

"Det bliver så bare i alubakker i stedet for ved bordet," fortæller Roth, der midt i en for restaurationsbranchen meget hård tid trods alt kan glæde sig over, at der er rift om hans menu.

Positiv respons "Indtil videre har jeg fået ordre på omkring 200 take-outs. Så der er da positiv respons," siger Richard Roth.

Når han er alene om at lave menuerne, så er det fordi det øvrige personale er sendt hjem - og for Richard Roth er det vigtigt at holde sig i gang under nedlukningen - og holde sin restaurant i folks bevidsthed.

"Det gælder om at holde sig inde i varmen," siger han, der ellers ikke gør så meget i mad ud af huset. Og han tror heller ikke på, at det er noget der kommer til at fylde meget mere, når tilværelsen en gang bliver normaliseret igen.

"Vi havde fin succes med nytårsmenuen. Men når vi er tilbage, tror jeg også restaurantkunderne er der igen," lyder det fra Richard Roth.

FAKTA

Hvert år i uge 7 afholdes madfestivalen DinnerDays på restauranterne

Coronarestriktionerne gør, at festivalen, i år foregår med mad ud af huset

Konceptet fra tidligere år er det samme: Tre retter for 210 kr. + gebyr

DinnerDays finder sted fra den 12. til den 21. februar.

Lerbækgaards Menu

Forret: Cremet jordskokkesuppe - stenbidderrogn - maltbrød

Hovedret: Beef Wellington "indbagt oksemørbrad" - duxelles - haricots verts - Madeira-sauce med svampe

Dessert: Creme brulé - hindbærsorbet

Sådan gør du

Gånd på hjemmesiden DinnerDays.com. Vælg en restaurant og book det tidsrummet, du ønsker at afhente din mad.

