Niels Bendixen er klar til at tage imod bestillinger og gæster i Brødsnedkerens tidligere lokaler. Foto: Fred Jasobsen

Alt var væk: Nu laver han smørrebrød hos den tidligere bager

Corona tømte over natten Niels Bendixens ordrebog - nu er han rykket ind i Dronninghus med Bendixen

Hørsholm - 11. november 2020 kl. 15:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Åh, det var da dejligt med noget nyt."

En ældre kvinder stopper på sin gåtur op foran den nyåbnede smørrebrødsbutik Bendixen, der for omkring tre uger siden rykkede ind i lokalerne, hvor der engang var en bager, Brødsnedkeren.

Manden bag Bendixen, Niels, kigger ud, hilser på kvinde og hund og forklarer, hvad det er for en forretning, han har åbnet. Muligvis til en ny kunde. For kvinden er bestemt inden for den målgruppe, Niels Bendixen gerne vil nå.

"Der er jo mange, der gerne vil have et almindelig stykke dansk smørrebrød, pålægssalater eller en færdigret. Blandt andet også i denne tid, hvor mange arbejder hjemme på grund af coronaen ," forklarer han om de varer, som man nu - og fremover - kan regne med at finde hos Bendixen.

Alt var væk Manden bag Bendixen er 51 år og bor i Nivå. Han blev ramt hådt, brutalt og pludseligt på sin forretning, da coronaen i foråret holdt sit indtog. Niels Bendixen driver nemlig iværksætterelskabet TjenerGruppen, et vikarburau for tjenere.

"Pludselig der i marts var ordrebogen helt tom. Alt var væk. Så kom der en lille smule gang i den igen, men nu er vi igen helt nede," fortæller Niels Bendixen.

Han havde 120 tjenere i folden og leverede faguddannet personale til store arrangementer i blandt andet Royal Arena, Operahuset, DR, Den sorte Diamant og Meyers.

Valget at rykke ind i den tidligere slagterbutik i Dronninghus nu er ifølge Niels Bendixen en direkte følge af den bratte coronanedlukning. Men den er også resultatet af overvejelser om at gå ind i den branche.

Beholder vikarbureau "Jeg har ledt lidt efter det rigtige sted. Det tror jeg, at jeg har fundet, " siger Niels Bendixen, der indtil videre er alene i butikken om at tage imod bestillinger og om at lave maden. Han beholder vikarbureauet, som han får en medarbejder til at bestyre og vil i stedet koncentrere sig om butikken i Dronninghus.

Den ældre kvinde på Rungstedvej går efter snakken med Niels Bendixen videre med en bemærkning om, at hun altså savner den slagter, der en gang lå ved siden af bageren.

"Vi har jo ingen slagter i Hørsholm."

