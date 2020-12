Museum Nordsjællands årbog har på forsiden et udsnit af A.E. Willars akvarel fra 1727. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg.

Alle tiders Nordsjælland spækket med spændende lokalhistorier

En Eremitage er opkaldt efter et bord, der blev dækket op med service og madretter i en kælderetage, hvorefter det blev hejst op i spisesalen, hvor kongeparret kunne nyde måltidet uforstyrret af tjenestefolkene. De spiste 'en eremitage' - i ensomhed.

I artiklen 'En kronhjort i søen' forbliver man i den kongelige sfære, nemlig i barokhaven ved Frederiksborg Slot. Midt i haveanlægget stod der oprindelig et prægtigt hjortespringvand.

Springvandet var udført af den franskfødte billedhugger Abraham-César Lamoureux, som tjente under Christian 5.

Artiklen opruller hjortespringvandets historie og dets mulige udformning, for det hersker der tvivl om.

Hans fattigdom satte ham til en vis grad uden for lov og ret - blandt andet fratog grundloven fattighjælpsmodtagere valgretten og retten til at være valgbar.

Hørsholm er også rammen for artiklen om Rebekka-Søstrenes Spædbørnshjem.

Hjemmet var oprindeligt for spædbørn af forældre, typisk enlige mødre, der ikke selv var i stand til at tage sig af børnene.

Via samtidige avisartikler og beretninger fra en af dem, der var anbragt som barn, og fra en tidligere ansat, får man i ord og billeder et godt indblik i livet på spædbørnshjemmet.

Artiklen, der er skrevet af en efterkommer til Juliane, fortæller om det store arbejde med at få rede på dagbogens enorme persongalleri og Julianes familiehistorie.

Anden verdenskrig har flere gange været et tema i årbogen.

I år er ingen undtagelse, for her bringes den højdramatiske historie om modstandsmanden Hilmar Ødums flugt fra Gestapo og liv under jorden på baggrund af hans egne dagbogsnotater.