Alle skal til lommerne for at leve op til kravene

Hørsholm skal de næste tre år finde ca. 20 millioner kroner for at leve om til minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Hørsholm - 26. april 2021 kl. 16:13 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Både forældre direkte og kommunens borgere i øvrigt må til lommerne for at sikre, at kommunen senest i 2024 lever op til de lovbundne krav om minimumsnormeringerne i daginstitutionerne på én pædagogisk personale pr. barn i vuggestue og én pr. seks børnehavebørn.

Lige nu er Hørsholm langt fra målet - og selv med øremærkede puljemidler fra staten vil der skulle findes omkring 20 millioner kroner frem til 2024 for at nå målet.

Det fremgår af en oversigt, som politikerne i kommunalbestyrelsen får forelagt på mødet mandag den 26. april.

Her skal de beslutte, hvad den første pulje fra staten på 2,8 millioner kroner skal bruges til.

FAKTA Der er flere normeringsopgørelser er i spil i debatten om minimumsnormeringer:

BUPL: Tre børn pr. voksen i vuggestue (0-2 årige), seks børn pr. voksne i børnehave (3-5 årige).

Danmarks Statistik: 3,2 i vuggestue, 6,5 i børnehave.

Hørsholm Kommune lige nu: 4,22 i vuggestue, 9,01 i børnehave.

Normeret pædagogandel i Hørsholm: 53 procent.

I budget 2021-2024 er der afsat 1,8 millioner kroner i 2021 samt tre millioner fra 2022-2024.

Statsligt indfasningstilskud: 2,8 millioner i 2021, 3,5 millioner i 2022, 4,9 millioner i 2023 og 6,4 millioner i både 2024 og 2025.

Med statstilskuddet alene vil antal børn pr. voksen i vuggestuer kunne nedsættes fra nu 4,22 til 3,78 i 2024, i børnehaver fra nu 9,01 til 8,06.

Forældrebetaling til vuggestuer stiger pr. 1. august fra 3.465 til 3.563 kr. pr. måned.

Forældrebetaling til børnehaver stiger fra 1.730 til 1.776 kr. pr. måned







Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale Penge vi ikke har Oplægget er klart: Pengene skal bruges til skridt for skridt over de næste tre år at nærmere sig minimumsnormeringernes idealbillede. Oven i det skal der så findes ca. 20 millioner kroner over de næste tre år.

"Det er penge, vi ikke har. Men vi taler om et område, vi ikke kan diskutere der skal gøres noget ved," slår borgmester Morten Slotved (K) fast forud for kommunalbestyrelsesmødet.

Nogle af de nødvendige midler er der taget højde for, mener borgmesteren og henviser til den seneste budgetaftale. I den blev der for 2021 afsat 1,8 millioner kroner til ekstra personale, og for 2022 frem til 2024 stiger det til tre millioner årligt. Allerede i 2020 blev der reserveret to millioner kroner til formålet.

Selv om der kommer tilskud fra staten oven i de penge, kommunen selv skal finde, bliver forældrene også bedt om et dybere greb ned i lommerne: Allerede i år, fra 1. august, stiger forældrebetalingen for en vuggestueplads med 98 kroner om måneden, og en børnehaveplads stiger med 46 kroner.

