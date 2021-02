Se billedserie Louise Zabel var 33 år og nytilflytter i Hørsholm, da hun første gang stillede op til kommunalvalget for SF i 2013. Nu skal hun for tredje gang i alt - og anden gang som spidskandidat - kæmpe at få SF tilbage ved beslutningsbordet. Pressefoto: Peter Dahlerup

Alle gode gange tre for Louise: Nu vil hun med ved bordet

41-årige Louise Zabel er igen valgt som SF's spidskandidat til kommunalvalget i Hørsholm

Hørsholm - 03. februar 2021 kl. 16:09 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det er otte år siden, at SF sidst havde politisk indflydelse i Hørsholm. Nu skal det være igen - og det skal ske ved kommunalvalget den 16. november.

Til at indløse billetten som partiets folkevalgte er 41-årige Louise Zabel valgt som partiets spidskandidat. Præcis som hun var for fire år siden, hvor hun fik 275 personlige stemmer.

Louise Zabel håber og satser på, at Hørsholm nu er klar til igen at få SF med ved bordet i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

"Jeg vil arbejde for et Hørsholm, der hænger sammen - og som arbejder sammen. Jeg synes, Hørsholm er skøn at bo i, men jeg synes, vi kan være bedre til at sikre den helt nære velfærd for byens børn, unge og ældre. Der er simpelthen skåret for meget ned gennem mange år, og det kan vi ikke være bekendt," siger Louise Zabel i en pressemeddelelse.

Stiller op for tredje gang Faktisk er det tredje gang SF'eren stiller op til valget til Hørsholm Kommunalbestyrelsen. Første gang var i 2013, hvor daværende spidskandidat og siddende byrådsmedlem Lars Iversen ikke opnåede genvalg - og hvor SF røg ud i det politiske mørke igen.

Den nyvalgte spidskandidaten mener, at det handler om at skabe en økonomi i balance inden for de rammer, der er sat.

"Selv om udgifterne stiger, så skal der være råd til, at vi kan hjælpe børn med special behov og de ældste, der har brug for omsorg og pleje," fastslår Louise Zabel.

Følgeskab af tidligere kommunaldirektør Hun glæder sig derfor over, at hun får stærkt følgeskab på SF-listen af en meget kommunalkyndig kandidat i Ib Tune Olsen, der er tidligere kommunaldirektør i Hørsholm.

73-årige Ib Tune Olsen, som har boet mange år i Hørsholm og kender kommunen indefra, stiller op som nummer to på SFs liste.

Han blev som nyuddannet cand.polit. ansat i Hørsholm kommune, hvor han i 22 år arbejdede med kommunens fysiske planlægning, økonomi og service på alle områder. De sidste 14 år var han kommunens kommunaldirektør.

73-årige Ib Tune Olsen er tidligere kommunaldirektør i Hørsholm. Nu vil han gerne vælge til en politisk post i kommunalbestyrelsen. Pressefoto

Grøn og åben by Siden har Ib Tune Olsen været administrativ leder af Landsforeningen Sind. I dag er han pensionist med mere tid til kone og familie, men altså også politik. Og der er nok at gøre, mener han.

"Det er meget vigtigt i mine øjne, at Hørsholm skal bevares grøn og åben. Arealer, som allerede er udlagt som mulige byggefelter, bør bebygges med meget stor omtanke og i et roligt tempo. Der skal også være noget til fremtiden. Bebyggelserne skal medvirke til og ikke modarbejde Hørsholm som en grøn og åben kommune. Og så skal de være et opløftende syn. Vi skal i mange år se på det og gerne glædes," siger Ib Tune Olsen.

Nu gælder det valgforberedelserne for de to SF-kandidater, som vil have et skarpt øje på byens udvikling og økonomi - samt holde den grønne og bæredygtige fane højt.

