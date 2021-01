Ali er ny købmand i bymidten

"Jeg havde i lang tid tænkt på at åbne en forretning, og da jeg en dag kom til Hørsholm for at købe nødder og grønt, synes jeg ikke rigtig, jeg kunne finde noget. Da muligheden for en butik i bymidten opstod, var jeg klar. Og denne her lokation er bare spot on," synes Ali Nazim, der har både har sin lillebror og lillesøster med til at hjælpe i daglige.