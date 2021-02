Peter Beier Chokolade har indtaget Hørsholm Midtpunkts centertorv, hvor der har været afholdt arrangementer, blandt andet for børn. De kommer til at finde sted andre steder, oplyser centrets ejer. Billedet er fra åbningen af café i Egedalscentret i november 2019. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Aldrig mere fastelavn? Måske, men ikke her

Den forestående åbning af chokoladeforretning med café i indkøbscenter skaber debat

Hørsholm - 03. februar 2021 kl. 07:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Indkøbscentret Hørsholm Midtpunkt er som store dele af detailhandelen udfordret. Ikke kun aktuelt af corona, som har lukket centret indtil i hvert fald udgangen af februar. Presset kommer også fra en stigende onlinehandel.

Derfor må centret redefinere sig selv, som kommerciel direktør Jakob Møller fra centrets ejer, Dades, udtrykker det.

"Det er vigtigt, at vi har nogle stærke koncepter inde i centret. Peter Beier Chokolade har vi kendt i mange år. Det er et stærkt brand, en stærk lejer, og det kommer både centret og kunderne til gode," siger Jakob Møller til Ugebladet.

Han reagerer på forespørgsel på en debat, Ugebladets nyhed om at Peter Beier Chokolade flytter ind på centrets torv med en stor chokoladeforretning og café, har udløst på sociale medier og i Ugebladet.

Hvor er det egoistisk Mens nogle kunder hilser chokoladeforretningens flytning fra 70 m² i Midtpunkts yderområde til 200 m² i centrets midte velkommen, mener andre, at det er lige lovlig meget konkurrence til eksempelvis butikker som Chokoart, Café Victoria og Kringlebageren.

"Må indrømme jeg slet ikke kan se ideen til dette projekt... synes bestemt ikke det er i orden det her, og især overfor Chokoart," lyder en af kommentarerne på Ugebladets Facebook-side. En anden kommentarer i samme toneart:

"Hvorfor? Er det for at få Chokoart lukket? Hvor er det egoistisk. Det burde man nok ha' tænkt over en extra gang."

Plads til alle "Vi går efter et dækkende udbud af butikker i forhold til udviklingen i markedet og kundernes ønsker og efterspørgsel, og det er jo ikke sådan, at der eksempelvis kun er én tøjbutik i centret, men flere for at give kunderne flere muligheder. Chokoart kan noget andet end Peter Beier. Det samme gælder Café Viktoria og Kringlebageren. Der er plads til dem alle," forklarer Jakob Møller.

Udvikler 1. sal Han bekræfter, at det med inddragelsen af centertorvet til Peter Beier Chokolade er slut med arrangementer som eksempelvis fastelavn. I hvert fald på centertorvet.

"Det giver god mening at bruge torvet anderledes, fordi vi har udviklet vores førstesal efter vi har fået nye rulletrapper med lidt mindre torvearealer, hvor kunderne kan opholde sig," lyder det fra Jakob Møller. Han peger også på, at der i forbindelse med den igangværende renovering af centrets facade etableres en ny terrasse på mere end 200 m² på første sal ud mod Hørsholm Allé, hvor der blandt andet er tanken at afholde forskellige arrangementer.

Centret er i øjeblikket ved at modernisere hele centrets facade hele vejen rundt. Facaderenoveringen forventes afsluttet ved udgangen af august.

