TV-2 måtte på grund af corona afbryde jubilæums-turneen sidste år, men nu er den god nok - 26. maj spiller de i Trommen i Hørsholm med et akustisk set-up. Pressefoto

Akustisk TV-2 tilbage efter 20 års fravær

Det legendariske orkester TV-2 følger op på sidste års anmelderroste, men corona-afbrudte, jubilæums-tour og drager atter på landevejen med et akustisk setup på en forårstour, som onsdag 26. maj kl. 20 bringer orkestret til Trommen for første gang i over 20 år.