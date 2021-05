Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, kalder dne nye idrætspolitik for visionær, nærværende og meget relevant for alle borgere. Her ved indvielsen af istræningshallen i 2018 med den lokale ishockey- og kunstskøjteløbersport. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Aktive fællesskaber er fundamentet i ny idrætspolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktive fællesskaber er fundamentet i ny idrætspolitik

Hørsholms nye idrætspolitik er bygget op om fem emner, og udvalgsformand kalder den visionær og for alle borgere

Hørsholm - 05. maj 2021 kl. 17:04 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Visionær, nærværende og meget relevant for os politikere, for kommunens foreninger - ja kort sagt, for alle borgere i Hørsholm."

Læs også: Hal skal sikres for millionbeløb efter skybrud

Sådan lyder det om Hørsholms nye idrætspolitik fra Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalg.

Mandag godkendte kommunalbestyrelsen i enighed Hørsholms nye idrætspolitik. Ifølge udvalgsformanden sætter den retning for, hvordan Hørsholm vil arbejde for og med idrætten de kommende år.

Nu gælder det, at idrætspolitikken skal ud og virke til glæde for kommunens mange idrætsforeninger og idrætsaktive borgere.

"For min familie og jeg, som for mange andre borgere, har idræt og foreningsliv en væsentligt plads i hverdagen. Og det at være en del af et aktivt fællesskab gennem idrætten er meget værdifuldt for os. Derfor ser jeg meget frem til, at idrætspolitikken nu danner rammerne for den fortsatte udvikling af idrætslivet i Hørsholm," fastslår Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, i en pressemeddelelse.

Aktive fællesskaber Idrætspolitikken er bygget op om fem emner: Stærkt samarbejde

Idræt for alle

Talentudvikling og eliteidræt

Gode rammer

Stærke foreninger

Til hvert emne hører en række indsatser, som folder emnerne ud og som sikrer, at idrætspolitikken er et aktivt værktøj for hele Hørsholm.

"Begrebet 'aktive fællesskaber' er den røde tråd i politikken. Vi er fælles om idrætten, vi er sammen om de gode oplevelser gennem idrætten, og i fællesskabet er der plads til alle," oplyser Nadja Maria Hageskov videre.

Hos Venstre har en ny og revideret idrætspolitik også været et vigtigt punkt i denne valgperiode. Den hidtidige idrætspolitik var fra 2002.

"Idrætspolitikkens hovedformål er at fremme og styrke idrætslivet i Hørsholm. Ud over en selvstændig glæde, har idrætten en kulturel værdi, en betydning i forhold til indlæring i skolen, en social værdi , fælleskaber for livet og en sundhedsmæssig værdi for samfundet," udtaler Venstres gruppeformand Ann Lindhardt, der også er medlem af Sport-, fritid- og kulturudvalget.

Idrætsråd glæder sig Idrætspolitikken er blevet til med stor hjælp og mange gode input fra workshops og borgermøder med unge, ældre, politikere og Idrætsrådet (brugerråd, som repræsenterer alle idrætsforeninger i kommunen).

Michael Esmann, formand for Idrætsrådet i Hørsholm, siger om det nu færdige produkt:

"Idrætspolitikken indeholder en række meget konkrete indsatser, som kan sættes i værk med det samme. I Idrætsrådet glæder vi os til samarbejdet med politikere og kommunens administration om at føre Idrætspolitikken ud i livet."

Du kan læse den ny idrætspolitik HER