Se billedserie Den blonde og lidt sky, svenske, skønhed, Agnetha Fältskog, blev 70 år palmesøndag, den 5. april. Foto: Jørgen Angel Foto: Jørgen Angel/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Agnetha fra Abba er fyldt 70 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Agnetha fra Abba er fyldt 70

Hørsholm - 14. april 2020 kl. 06:12 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Agnetha Fältskog den blonde og sky skønhed med den lyse stemme fra ABBA fyldte 70 år søndagen før påske. Og intet tyder på at hun er glemt, selvom hun i mange år har holdt forholdsvis lav profil.

På de sociale medier strømmede det ind med lykønskninger fra hele verden til det yngste af ABBA medlemmerne. Det er kun få gange siden ABBA's storhedstid, at hun er trådt frem fra sit selvvalgte eksil. Det har primært været i forbindelse med udgivelserne af de fem solo album, hun har udgivet i en periode på 30 år, det senest med titlen »A«, som udkom i 2013. Ellers lever hun tilbagetrukket på sit landsted på Ekerö udenfor Stockholm.

Musik- og teaterproducenten, Jerry Ritz, der er bosiddende i Hørsholm, er den dansker, der har været tættest på Agnetha og de tre andre ABBA'er i deres aktive år. Han var ansvarlig for gruppens pladeudgivelser i Danmark og ser med glæde tilbage på den tid. I forbindelse med Agnetha Fältskogs runde fødselsdag, har Frederiksborg Amts Avis sat ham i stævne for at få et tilbageblik på den tid, hvor han arbejdede med ABBA og deres manager, Stikkan Anderson.

Besværligt navn - Jeg startede i april 1972 med at have ansvaret for det svenske pladeselskabet Polars udgivelser i Danmark, da jeg blev ansat som repertoirechef i musikgiganten EMI's danske afdeling og senere også i mit eget produktionsselskab TUBA Entertainment frem til 1987. Jeg kendte Benny Andersson i forvejen, da jeg i 60'erne havde været tourmanager for hans popgruppe The Hep Stars, når de turnerede i Danmark. Kun en måned efter jeg startede med PoIar, udgav kvartetten med det lange navn »Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid« singlen »People Need Love«, fortæller Jerry Ritz.

Han syntes ikke så mærkeligt, at Benny Andersson og hans sangskriverkollega Björn Ulvaeus fra folkgruppen Hotenanny Singers, var nogle rigtig gode popsmede. Samtidig var pigernes stemmer gode, og selve produktion var langt over normal, skandinavisk standard på det tidspunkt.

- Jeg var meget begejstret. Det lovede godt for fremtiden og blev starten på et tæt samarbejde. Singlen var i virkeligheden starten på det, der blev ABBA, men først i forbindelse med Melodi Grand Prix deltagelsen i 1974 med sangen »Waterloo« kom kvartetten til at hedde ABBA. Gruppenavnet var en forkortelse bestående af forbogstaverne i deres fornavne, som indtil da havde været anvendt som gruppenavn, men det var altså FOR besværligt at sige for DJ's på radiostationer verden over, mindes Jerry Ritz med et smil.

Agnetha Fältskog som er fra byen Jönköping startede allerede som barn med at optræde i sin far Ingvars amatørrevyer, og hun skrev sin første sang, da hun var bare seks år gammel. Året efter fik hun et klaver. Hun forlod skolen, da hun var 15 år gammel og satsede tidligt på en karriere som sangerinde. Hun blev sangerinde i Bernt Enghardts danseorkester, som hun de næste to år sang med om aftenerne og i weekenderne. Om dagen passede hun omstillingsbordet i et bilfirma.

- Orkesteret var blevet meget populært og forsøgte at få en pladekontrakt. De sendte et demobånd til pladeselskabet Cupol i Stockholm, som ikke var interesseret i orkesteret, men i sangerinden. De ville gerne skrive kontrakt med Agnetha og indspillede hendes debut-single med professionelle studie-musikere. Det her er i virkeligheden historien om den 17-årige pige fra provinsen, der ledsaget af sin far kom ind med firetoget til hovedstaden, påpeger Jerry Ritz i Frederiksborg Amts Avis tirsdag, hvor han fortsætter:

- Da hun ankom til indspilningsstudiet, havde orkesterlederen Sven-Olof Walldoff arrangeret og indspillet hendes melodi »Jag är så kär«, med et stort velklingende orkester med strygere og hele svineriet, hun skulle bare indsynge vokalen. Hun blev vildt overrasket over, at høre hendes egen komposition spillet på den måde, og hun beskriver det øjeblik som magisk og et af de lykkeligste øjeblikke i hendes karriere, husker Jerry Ritz.

Hendes debut-single røg til tops som nr. 1 på salgslisten, og inden hun fyldte 18 år i 1968 havde den solgt over 80.000 eksemplarer og blev fulgt op med hendes første album.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag...