Marcus Guldager er 22 år og har siddet i Hørsholm Kommunalbestyrelsen i tre år, hvor han blev valgt for Socialdemokratiet som 19-årig. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Afviser kritik: Kun sundt med forskellige perspektiver

Marcus Guldager lader sig ikke påvirke af, at flere politikerkollegaer mener, at han er for ung til posten som formand for Børn- og ungeudvalget

Hørsholm - 13. januar 2021 kl. 07:01 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"For mig handler det om kompetencer og om at gå seriøst til arbejdet. Det har jeg tænkt mig at gøre..."

Sådan lyder det fra 22-årige Marcus Guldager om kritikken af, at han er for ung til at sidde som formand for Børn- og ungeudvalget, som skal tage stilling til tvangsfjernelser af børn.

En kritik, der preller fuldstændig af på både den unge lokalpolitiker selv og hans 52 år ældre partifælle Svend Erik Christiansen, der netop siddet på posten de seneste tre år.

"Det kun er sundt, at der er forskellige perspektiver - ung som gammel - ved sådanne sager. Det er kun fint, at man afspejler befolkningen, og de unges synsvinkel repræsenteres. Gennemsnitsalderen i udvalget er nok stadig over 50 år," fastslår de to S-politikere overfor Ugebladet.

Alle har stemmeret Jeg har svært ved at se problemet, for jeg kommer jo ikke til at sidde som en enevældig diktator og træffe beslutninger. Vi er jo en bred sammenslutning af mennesker med børnesagkyndige og en dommer. I alt fem, hvor alle har stemmeret," fastslår Marcus Guldager og mener faktisk, at der både kan være fordele og ulemper ved at være ung, ligesom det kan være for midaldrende med mere livserfaring.

"Derfor er det sundt med et bredt udvalg med flere perspektiver. Det kan være en styrke, at jeg stadig kan huske hvordan det er at være barn. Og har du børn, kan man måske forestille sig at være biased i forhold til forældrene i en sag," tilføjer den 22-årige politiker.

Frem til december var 74-årige Svend Erik Christiansen formand for Børn- og ungeudvalget. Her lavede Socialdemokratiet internt en rokade af deres poster, da Niels Lundshøj forlod kommunalbestyrelsen og formandsstolen i Børne- og skoleudvalget. Den overtog Svend Erik Christiansen, mens han overlod sit formandskab i henholdsvis Sundhedsudvalget samt Børn- og ungeudvalget til Marcus Guldager.

FAKTA Børn- og Ungeudvalget i Hørsholm Kommune behandler omkring 4-5 sager årligt, primært om tvangsfjernelse af børn.

Hvert medlem har en stemme

For udvalgsformanden kan det i enkelte sager blive nødvendigt med en straksbeslutning. Her skal formanden indenfor syv dage have sammenkaldt hele udvalget, der skal godkende beslutningen.

I de sidste tre år har der været to sager



I udvalget sidder:

Politisk valgte: Marcus Guldager (S), formand, og Annette Wiencken (UP) (suppleanter: Svend Erik Christiansen (S) og Ann Lindhardt (V)).

Dommer Birgitte Holmberg Pedersen, Retten i Helsingør (suppleant Torben Hvid, Retten i Helsingør).

Pædagogisk-psykologisk sagkyndige: Ole Nyvang Christensen og Pia Scheuer Jensen (suppleanter Ove Møller Pedersen og Lisbeth Bach). Politisk valgte: Marcus Guldager (S), formand, og Annette Wiencken (UP) (suppleanter: Svend Erik Christiansen (S) og Ann Lindhardt (V)).Dommer Birgitte Holmberg Pedersen, Retten i Helsingør (suppleant Torben Hvid, Retten i Helsingør).Pædagogisk-psykologisk sagkyndige: Ole Nyvang Christensen og Pia Scheuer Jensen (suppleanter Ove Møller Pedersen og Lisbeth Bach). Klar til første møde På mandag 18. januar afholdes det første møde i Børn- og ungeudvalget med Marcus som formand. Han føler sig godt rustet til opgaven, og har været på KL-kursus i juraen på området og holdt flere møder med forvaltningen.

"Det er faktisk et område, jeg brænder for og har arbejdet en del sammen med min kæreste, der læser psykologi og blandt har læst en del om anbringelser," fortæller Marcus Guldager, der selv læser økonomi, tredje semester, på Københavns Universitet.

Han ved godt, at kritikken ikke handler om hans person, og Guldager vil ikke klandre kritikerne for deres holdning til aldersspørgsmålet, men han er skuffet over, at flere af dem ikke står frem med navn.

"Folk må dybest set tænke, hvad de vil, men jeg synes da, det er mest ordentligt at stå frem med navn. I øvrigt kunne de jo have stemt imod, at jeg blev formand," siger den 22-årige socialdemokrat.

Formand i akutsager Kun i helt akutte tilfælde kan det blive nødvendigt for børn- og ungeformanden at træffe en straks-beslutning om at fjerne børn fra hjemmet på egen hånd. Men det hviler i høj grad på en indstilling fra forvaltningen.

Efter en straks-beslutning, som der har været to af de i de sidste tre år, skal formanden indenfor syv dage have sammenkaldt hele udvalget, hvor beslutningen skal godkendes.

