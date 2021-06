Senest der var sankthansbål ved Hørsholm Kirke var i 2019. Det bliver der helle ikke noget af i år, meddeler kommunen. Foto: Torben Rohde

Aflyst igen-igen: Ingen sankthansbål ved kirken

Igen i år forhindrer corona sankthansfejringen på kirkehalvøen i Hørsholm

Hørsholm - 09. juni 2021 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Sankthansfejring i Hørsholm med bål, båltale og masser af aktiviteter for børn og voksne er de senere år gået fra at være et fast anker i byens oplevelsesliv til at være et noget urytmisk foretagende.

Og igen i år bliver der - selvfølgelig på grund af coronarestriktionerne - ingen sankthansaktiviteter på kirkehalvøen, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Dermed har der siden 2017 kun været en enkelt sankthansfejring: I 2018 blev det hele aflyst på grund af tørke, sidste år var det corona, og det er det så også i år.

Til gengæld håber kommunen på, at samfundet bliver åbnet så meget, at det kan lade sig gøre at gennemføre kulturdagen på Ridebanen den 4. september.

Den ny aflysning passer ikke formand for Sport-, fritid, og kulturudvalget Nadja Maria Hageskov (K), som må se i øjnene, at hun ikke får lov til en sidste gang at byde velkommen til sankthans i sin egenskab af udvalgsformand. Hageskov har besluttet ikke at genopstille til kommunalvalget i november.

"Jeg er så ærgerlig over, at vi bliver nødt til at aflyse festlighederne endnu engang, men med de gældende restriktioner ser vi ingen anden mulighed," siger hun ifølge pressemeddelelsen.

