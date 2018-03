Et af temaerne for oppositionen i valgkampen i november var bedre kommunikation og dialog med borgerne i forhold til bygge-projekter. Derfor var det en stor sejr for Venstre og Annette Wiencken (billedet) samt Dansk Folkepartik og Liberal Alliance, at de tre partier mandag aften fik et ændringsforslag enstemmigt vedtaget, så processen omkring en helhedsplan for Rungsted Øst-området får mere tid end oprindeligt planlagt. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Ændring: Vigtig sejr for V, DF og LA Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ændring: Vigtig sejr for V, DF og LA

Hørsholm - 21. marts 2018 kl. 05:26 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sejr for borgerne, for dialogen og for oppositionen i Hørsholm.

Sådan betegnede Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance det ændringsforslag til »Helhedsplan for Rungsted Øst«, som de tre partier havde udarbejdet inden mandagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor samtlig politikere endte med at stemme for forslaget. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Vi er naturligvis rigtigt glade for, at der nu tages anderledes grundigt fat i udviklingsarbejdet, men ønskede at sætte en tyk streg under, at der IKKE er truffet beslutning om frasalg af kommunens ejendomme i området. Den beslutning kan vi først træffe, når vi har en helhedsplan, som vi alle kan nikke til, og jeg er glad for, at der endelig er enighed om, at dette skal kommunikeres klart til vores borgere, siger Venstres gruppeformand Annette Wiencken.

Glen Madsen fra Dansk Folkeparti tilføjer:

- Dernæst havde vi en bekymring om den tidsramme, som administrationen havde sat for arbejdet. Vi skal gå grundigt til værks og sikre, at alle borgere og brugere inddrages i processen. En færdig helhedsplan i august 2018 sender ikke et signal til borgerne om, at vi tager deres ønsker og bekymringer alvorligt. Derfor er vi rigtigt glade for, at kommunalbestyrelsen bakkede op om at give tid til processen.

- Vi har kæmpet for at se en helhedsløsning for hele området, og derfor er vi i forhold til administrationens pressemeddelelse ærgerlige over, at borgmesteren alligevel spekulerer i anvendelse af området. Det mener vi er alt for tidligt, siger Annette Wiencken i Frederiksborg Amts Avis.

Glen Madsen er heller ikke tilfreds med den udsendte pressemeddelelse:

- I forhold til kommunikationen, kan det også irritere mig, at der i pressemeddelelsen, der blev udsendt af kommunen mandag aften står at: »Udarbejdelsen af en helhedsplan forventes afsluttet i august 2018...«. Jeg formoder, at borgmesteren har godkendt den, og så er det noget sjusk. Vi har jo netop fået vedtaget ændringsforslaget, der siger: »Helhedsplanen skal ligge i udkast til augustkonferencen 2018 og vedtages senest ved årsskiftet«, lyder det med en hovedrysten fra DF-politikeren.

Sidstnævnte var en fejl, og den blev rettet tirsdag morgen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag...