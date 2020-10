Se billedserie Udviklingen af Kokkedal stationsområde går ind i en ny fase efter et politisk flertal har besluttet at sende planen i udbud. Foto: Søren Hempel

Ændret plan for Kokkedal stationsområde er klar til udbud

Udviklingsplanen er tilpasset, men omfatter stadig friplejehjem, boliger, herunder kollegieboliger, supermarked og et parkeringsanlæg. Tre partier er stadig imod

Hørsholm - 29. oktober 2020 kl. 10:00 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Politisk er der stadig stor splittelse og uenighed om, hvad og hvor meget der skal bygges på stationsområdet øst og vest for Kokkedal Station, men et flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse besluttede mandag efter en lang debat at sende et forslag til byudvikling af området i udbud og med et konkurrenceprogram, hvor der er 150.000 kroner til vinderprojektet.

Dermed går byudviklingen af området ind i en ny fase.

"Det er et spændende udbudsmateriale, vi har liggende nu, og som er tilrettet en del og med en væsentligt lavere bebyggelsesproces end da vi tidligere holdt borgermøde," indledte Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, sagens politiske behandling.

Massivt og ude af trit Siden den første offentliggørelse i januar af planerne for udvikling af Kokkedal stationsområde i januar er de mødt med kritik fra beboere i området for at være for voldsomt og tæt et byggeri.

Særligt planen om et parkeringshus har mødt stor modstand, ikke mindst hos Venstre.

"Det er for massivt og ude af trit med, hvad området kan bære og hvad borgerne ønsker. Det er et af de tættest befolkede område i kommunen og forstår ikke formålet. Vi vil gerne bevare områdets landlige præg, og det gør vi ikke med et mastodontbyggeri. I Venstre kan vi kun støtte op til et samlet bebyggelsesareal på 10.000 m² - og et friplejehjem på østside af Kystbanen," sagde Anne Ehrenreich.

FAKTA Kokkedal stationsområde sendes i udbuds- og konkurrenceprogram:

Målet er at udvikle området ved Kokkedal Station samt skabe byliv og bedre bymæssige sammenhænge med attraktive, aktive, grønne og trygge byrum

Området skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, et parkeringshus/anlæg og attraktive boliger, herunder minimum 15 kollegieboliger

Der skal skabes bedre forhold for både gående, cykler og biler

Det samlede areal for konkurrenceprogrammet er 25.600 m², heraf 10.000 m² på østsiden og 15.500 m², inklusiv vejareal.

Der må maks. bygges 12.400 etage m² på vestområdet og 8.080 m² på østsiden, svarende til byggeprocent på maks. 80.

Der er krav om opførelse af friplejehjem på mellem 50-80 plejeboliger, minimum 15 kollegieboliger, et parkeringshus/anlæg til minimum 250 biler samt en dagligvareforretning på maksimalt 1.200 m². Hertil kommer mulighed for boliger samt kultur- og caféfunktioner.

Fordi området ligger så tæt på stationen foreslås en reduceret parkeringsnorm med 1 p-plads for tæt-lav boliger, 0,25 p-plads for kollegieboliger og 0,7 p-plads for ældreboliger.

Hørsholm Kommune vil stå som ejer af parkeringsområdet.

I bedømmelsen af projekterne vægtes kvaliteten højt med 60-40 fordeling i forhold til pris.

Der henvises til Hørsholmstrategien, hvor der er udviklet et katalog over 40 kvalitetsparametre ved byudviklingsprojekter.

Der nedsættes bedømmelseskomité med repræsentanter fra Miljø- og planlægningsudvalget og Økonomiudvalget samt en ekstern fagdommer.



Kilde: Hørsholm Kommune Ikke lukket betonklods Partifællen Fritz Reuther satte også spørgsmålstegn ved hele tryghedsaspektet omkring et parkeringshus.

"Hvem har erfaring med p-huse?" spurgte han første. "Det har jeg. Og det er ikke småting, hvad der foregår. Det er et tilholdssted for kriminelle. Det har jeg oplevet i København og efter jeg begyndte at bruge parkeringen under Trommen i bymidten har jeg aldrig fået så mange skader på min bil. Ridser og smadrede lygter. Jeg har set andengenerationsindvandrere rende rundt derned og sælge narko," oplyste Fritz Reuther.

"Nej, vi skal ikke have et traditionelt parkeringshus og en stor lukket betonklods. Det er magtpåliggende, at vi ikke laver kolos som hjemsted for kriminalitet, men i stedet vigtigt at få et p-hus - eller vi kan kalde det et parkeringsanlæg - som kan bidrage til trygheden. Ellers må vi hælde projektet ned ad brættet. Det vil være torskedumt at ende med et p-hus, der skaber mere utryghed," argumenterede udvalgsformand Jan Klit.

Fjern supermarked Han fik opbakning fra sin partifælle og medlem af Miljø- og planlægningsudvalget, Charlotte Kirchheiner.

"Jeg føler mig også tryg med det, vi har mellem hænderne nu. Det startede med noget voluminøst. Det er ændret, og vi vægter samtidig kvaliteten højere med 60 procent. Der bliver liv mellem husene og plads til at skabe de små byrum. Det skal være hyggeligt at slentre igennem gaderne i Kokkedal stationsområde. Og det er en fin proces, vi godt kan gå i byen med," konkluderede hun på mødet.

Den kritiske linje overfor planerne i stationsområdet holdt Thorkild Gruelund, SocialKonservative, hårdt fast i og pegede på konsekvenserne af, at de indeholder et supermarked.

"Det er mig ubegribeligt, at kommunalbestyrelsen vil være med til ødelægge handlen i bymidten. Jeg synes, at det er forkert at bygge en Lidl dernede, for så går folk ikke de andre steder. Det handler om kundestrøm og vigtigheden af, at vi ikke ødelægger dem. Ingen af jer ved, hvordan det er stå og være afhængig af, at der kommer penge i kasseapparatet. På denne her måde smadrer vi bymidten. Fjern det supermarked," tordnede Gruelund.

Her skal det nævnes, at han udover at være kommunalbestyrelsesmedlem også er formand for Gågadeforeningen. I øvrigt fremgår det ikke af planerne, at der er tale om en Lidl, men det er kendt, at Lidl i flere omgange har forsøgt at komme ind i Hørsholm.

Thorkild Gruelund mener, at den største fejl ved byudviklingen af Kokkedal stationsområde er et supermarked, som vil ødelægge kundestrømme mod bymidten i Hørsholm. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Slet ikke Hørsholm Jan Klit er helt uenig med Gruelund, at det vil smadre byens handelsliv.

"Siger vi nej til detailhandel, så kommer den uden for kommunen. Så vil jeg hellere have det inden for kommunegrænsen," sagde Jan Klit.

Thorkild Gruelund mener desuden, at der er tale om alt for tæt byggeri uden luft mellem husene.

"Det er slet ikke Hørsholm, og jeg skammer mig. Her sidder 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer med grunde på over 1.000 m²," tilføjede Gruelund og forstå heller ikke det hastværk med at udbygge stationsområdet.

"Vi har gang i byggeri på Hannebjerg, i PH Park, ved Rungsted Station og nu Kokkedal. Jeg synes, det haster mere med et byggeri på det tidligere rådhus-område på Ådalsvej," slog han fast.

Dansk Folkepartis Glen Madsen finder også planerne for store og for meget.

TIDSPLAN November 2020: Registrering af interesse på udbuds- og konkurrenceprogram

Februar 2021 (primo): Frist for tilbud

Februar - april (medio): Bedømmelses af projekter og forhandling

April - maj (ultimo): Politisk indgåelse af kontrakt med developer

Juni 2021 - april 2022 (ultimo): Projektering og lokalplan

Juli 2022 - december 2024: Byggeperiode



Kilde: Hørsholm Kommune "Når man siger bydelscenter, så får jeg et billede af noget fra Ishøj. Jeg vil godt være bange på forkant og stemmer nej. Det er fint at udvikle området, og jeg hilser også studieboligerne velkommen, men jeg er enig med Thorkild Gruelund. Vi behøver ikke udvikle hele byen på én gang," sagde Glen Madsen.

En god løsning Den konservative udvalgsformand Jan Klit synes, at det er ærgerligt, at Venstre, DF og SocialKonservative ikke vil være med.

I 15-20 år har området været præget af forskellige ting. Nu har vi muligheden for at komme det til liv. Vi kan gøre det bedre for området," bedyrede han.

Borgmester Morten Slotved gjorde opmærksom, at hvis der ikke kommer nogle spændende tilbud, så kan der jo siges nej tak.

"Men jeg tror, at der kommer en rigtig god løsning," sagde han.

Et flertal på 13 medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelsen - Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, Liberal Alliance og løsgænger Annette Wiencken - stemte for at sende udviklingen af Kokkedal stationsområde i udbud.

Seks stemte imod: Venstre, Dansk Folkeparti og SocialKonservative.

