Kirsten Holmehøj, der sidder i bestyrelsen hos Ældre Sagen i Hørsholm, stiller op for Venstre ved kommunalvalget. Pressefoto

Ældreforkæmper stiller op for Venstre

En ny kandidat til kommunalvalget har meldt sig på banen. Kirsten Holmehøj stiller op for Venstre

Hørsholm - 25. marts 2021 kl. 15:59 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Til efterårets kommunalvalg vil der være et nyt navn at finde på Venstres kandidatliste, for Kirsten Holmehøj, der er hundeopdrætter, uddannet inden for sundhedsområdet og aktiv i Ældre Sagen, stiller op for Venstre. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

- Da jeg er opfordret til at være kandidat for partiet Venstre, vil jeg arbejde for, at unge mennesker under uddannelse og mennesker med børn får mulighed for at bo i nærheden af ældre mennesker. Samvær på tværs af alder kan der komme rigtig meget godt ud af, og det er vigtigt, at der er relationer mellem børn, yngre og ældre mennesker i dagligdagen. Ville det ikke også være sjovt, at børn fra børnehaver og skoler besøger de ældre på byens plejehjem? Jeg er så sikker på, at det vil være en win-win situation, siger Kirsten Holmehøj og fortsætter:

- For mig som kandidat i Venstre er det vigtigt at være med til at sørge for, at Hørsholm bliver et endnu bedre sted at bo for alle borgere. I Venstre vil vi ganske enkelt have en veldrevet kommune til gavn for alle borgere, og hvor hver enkelt borger har mulighed for selv at sætte agendaen. Når vi er unge- eller rigtig voksne, tænker vi ikke så meget på, at vi bliver ældre og måske en dag får behov for hjælp til dagligdags opgaver, det vil jeg så gerne have, at vælgerne ved det kommende kommunevalg tænker på, siger hun.

Venstres spidskandidat i Hørsholm, Ann Lindhardt, glæder sig over, at Kirsten Holmehøj stiller op for Venstre til kommualvalget.

- Det er en kæmpe gave for Hørsholm og for Venstre, at Kirsten Holmehøj stiller op til det kommende kommunalvalg. Kirsten Holmehøj er en fantastisk ildsjæl og brænder for Hørsholm. Kirstens troværdighed og omsorg for vores ældre borgere, skinner igennem med alt, hvad hun gør for de ældre i byen. Der er desværre blevet skåret ned gang på gang på Ældreområdet de sidste år. Venstre vil gerne ændre dette og sætte et større fokus på de ældre borgere i Hørsholm. Det skal være trygt og godt at blive ældre i Hørsholm. De ældre borgere har været med til at gøre Hørsholm til den by, den er i dag. Det fortjener respekt. Kirsten har en kærlighed for ældreområdet og hun ved, hvad der skal til for, at vi kan løfte livskvaliteten for vores seniorer og ældre borgere i byen. Det glæder mig på Hørsholm vegne, at Kirsten stiller op, siger Ann Lindhardt.

Kommunalvalget finder sted 16. november 2021.