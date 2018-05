Se billedserie Kommunens madservice skal ifølge lovgivningen udbud, så det har Social- og Seniorudvalget i Hørsholm besluttet, at administrationen skal arbejde videre med.

Ældre skal have flere madtilbud

Hørsholm - 23. maj 2018 kl. 06:50 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ældre, der får leveret mad gennem kommunens madservice, skal fremover have flere valgmuligheder. Social- og Seniorudvalget har nemlig besluttet, at administrationen skal arbejde videre på at sende kommunens madservice i udbud. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Det er en proces, som lovgivningen siger, vi skal igennem, siger udvalgsformand Thorkild Gruelund (K), og lægger ikke skjul på, at kommunens ellers er godt tilfredse med Breelteparkens køkken, som i dag står for at levere de cirka 3500 portioner om måneden, som leveres til borgere i hjemmeplejen.

- Holdningen er udvalget er, at vi har en rigtig god madleverandør i Breelteparken, men lovgivningen siger altså, at vi skal have mere end én leverandør, så der er nogle alternativer at vælge i mellem, siger Thorkild Gruelund.

Thorkild Gruelund lægger dog vægt på, at kommunens madservice fortsat skal være af høj kvalitet.

- Står det til mig, skal vi ikke have noget vakuumpakket mad. Det vigtigste er, at kvaliteten er i højsædet, og at dialogen mellem køkkenet og dets brugere er i top, siger Thorkild Gruelund.

Udvalgsformanden har selv en idé om, at Rungsted Kro måske kan inddrages som madleverandør.

