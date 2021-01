Ventesalen på Kokkedal Station gar siden december 2016 været uden bænke at sidde på - og de kommer ikke tilbage trods en henvendelse fra en samlet kommunalbestyrelse. Foto: Glen Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Ældre og gangbesværede må fortsat stå op i bænkeløs ventesal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre og gangbesværede må fortsat stå op i bænkeløs ventesal

DSB fjernede for fire år siden siddepladserne i ventesalen på Kokkedal Station, og de kommer ikke tilbage

Hørsholm - 13. januar 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Dansk Folkepartis mand i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, Glen Madsen, er ikke specielt imponeret over DSB's svartider - og endnu mindre over svaret på, hvornår der igen kommer bænke, man kan sidde på, i ventesalen på Kokkedal Station.

Læs også: DSB fjerner bænke efter uro

54 dage om at svare For det første har DSB været 54 dage om at svare på en henvendelse fra kommunalbestyrelsen om, hvilken fremtid bænkene har. Når så svaret er, at de faktisk slet ingen fremtid har, så kan Glen Madsens begejstring ligge et meget lille sted.

Rammer ældre og gangbesværede "For det første er det helt urimeligt, at DSB kan være 54 dage om at besvare så simpel en henvendelse. Når det er sagt, så er det virkelig sørgerligt, at DSB fastholder en beslutning, der så direkte går ud over ældres og gangbesværedes mulighed for i læ at kunne hvile sig, mens de venter på bus eller tog," siger DF'eren, der beskriver DSB's håndtering af sagen som hverken ordentlig eller respektfuld.

Kommunalbestyrelsen bakkede på et møde den 31. august sidste år op om et initiativretsforslag fra DF'eren om at rette henvendelse til DSB med en opfordring til at sætte bænkene op igen.

Fjernet på grund af uro Svaret kom den 1. december - efter at Hørsholm Kommune måtte rykke for det:

"DSB har ingen planer om at sætte bænke eller lignende siddepladser op i ventesalen pga de tidligere erfaringer med brugen af bænkene," lyder det kortfattede svar, som altså har været 54 dage undervejs.

DSB valgte i december 2016 at fjerne siddepladserne i ventesalen efter uro fra en gruppe unge. Håbet var, at en bænkeløs ventesal ville gøre det mindre tillokkende for ballademagere at opholde sig i den.

Skulle hurtigt tilbage DSB's chef for forretningsudvikling, Aske Wieth-Knudsen, mente på det tidspunkt, at siddepladserne muligvis ville være tilbage efter nytår. Altså i det dengang nye år 2017.

Glen Madsen er i dag lige så sur over sagen, som han var, da siddepladserne blev fjernet. Han henviser blandt andet til, at situationen på stationen har ændret sig.

Uroen er flyttet For i mellemtiden er der ifølge Nordsjællands Politi har der været mere uro og utrygskabende hændelser på Rungsted Kyst Station end på Kokkedal Station.

"Jeg synes, at DSB skal skynde sig at revurdere deres beslutning og sørge for, at der på den ene eller anden måde hurtigst muloigtr bliver mulighed for siddepladser i ly for vind og vejr på Kokkedal Station," siger Glen Madsen.