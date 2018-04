Formanden for Social- og Seniorudvalget, Thorkild Gruelund (K), er tilfreds med den fordeling, udvalget er nået frem til. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ældre får flere varme hænder og mere rengøring

Hørsholm - 03. april 2018 kl. 06:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plejecentrene skal have flere varme hænder, hjemmeboende ældre, der får hjælp til rengøring, skal have en årlig grundig rengøring, og hjemmeplejen skal have bedre arbejdstider.

Det er, hvad Hørsholms andel af regeringens halve ældremilliard skal bruges til. Helt konkret er Hørsholm Kommune blevet tildelt 3,2 millioner kroner, og det er Social- og Seniorudvalget, som nu har forhandlet sig frem til, hvad de skal bruges på.

- Vi er nået frem til at lave en blanding af de forslag, vi er blevet præsenteret for, fortæller Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget.

Den største del af pengene går til plejehjemmene, som får cirka fire ekstra medarbejdere.

- Vi har besluttet at bruge 1,7 millioner kroner til ekstra hænder på plejehjemmene. Hver eneste varme hånd er en kvalitet for beboerne på vores plejehjem. De borgere, vi har på plejehjem, er blevet mere komplekse, og derfor er vi også nødt til at have flere og veluddannede medarbejdere, siger Thorkild Gruelund.

Også Hørsholms hjemmeboende ældre får del i pengene. Social- og Seniorudvalget har nemlig besluttet at afsætte cirka 700.000 kroner til ekstra rengøring.

- Der vil blive afsat penge til en ekstra rengøring i tre timer én gang om året hos alle hjemmeboende borgere, som er visiteret til rengøringshjælp. Det er et ønske, som Seniorrådet og mange andre blandt andet også har udtrykt, siger Thorkild Gruelund.

Endelig er der også blevet penge til at forbedre arbejdsforholdene i hjemmeplejen.

- Vi har haft en udfordring i hjemmeplejen, hvor de medarbejdere, vi har, ikke er så glade for at have weekendvagt hver anden weekend. Derfor har vi afsat 800.000 kroner til forbedring af vagtplanerne, så det er sjældnere, at medarbejderne skal på arbejde hver anden weekend. Hjemmehjælpere er en knap ressource, så vi skal gøre noget for at sikre, at vi er en attraktiv arbejdsplads, forklarer Thorkild Gruelund, som erklærer sig tilfreds med den fordeling, udvalget er nået frem til:

- Jeg synes, vi havde en god dialog i udvalget. Nogle lægger vægt på det ene og nogle på det andet, og det har jeg fuld forståelse for. Alle de forslag, vi blev præsenteret for, var gode, men vi var nødt til at prioritere, og jeg synes, vi er nået frem til en god fordeling.