Ældre Sagen trodser corona og sender livekoncert

Nedlukning og isolation - især for de ældre borgere - får nu Kirsten Holmehøj fra Ældre Sagen i Hørsholm til at gå nye veje for at give deres medlemmer og beboerne på Hørsholms pleje- og aktivitetscentre en musikalsk oplevelse.

Har sendt link ud

Via et link, som Kirsten Holmehøj fra Ældre Sagen har sendt ud til medlemmer og plejecentre, kan de sammen få sig en musikoplevelse gennem skærmen, men må selvfølgelig nyde kaffen hver for sig.

"Vi savner virkelig at give vores medlemmer og beboerne på plejecentrene en oplevelse. Det håber vi at kunne gøre på denne her måde her i coronanedlukningen. Hvis det bliver en god oplevelse, er det helt sikkert noget, vi vil gøre igen," siger Kirsten Holmehøj om initiativet.