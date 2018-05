LAD VÆRE MED AT FODRE UNGERNE, lyder rådet fra tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm, Peter Skat Nielsen, der tog dette skønne foto i fredags. Lørdag eftermiddag var den nemlig helt gal. Alle svaneungerne var røget halvanden meter ned og var taget af den stærke strøm ved Stampedammens udløb... Foto: Peter Skat Nielsen Foto: Peter Skat Nielsen

ADVARSEL: Yndige svaneunger taget af stærk strøm

Hørsholm - 27. maj 2018 kl. 15:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et fascinerende syn, der mødte alle forbipasserende ved Stampedammen i fredags. Her havde et svanepar nemlig fået hele syv unger (ikke svællinger, red.). Det oplyser tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm, Peter Skat Nielsen. Men allerede lørdag eftermiddag var den gal.

- Min kone kom hjem og fortalte, at der kun var tre svaneunger tilbage i Stampedammen. Samtidig havde hun set to unger nedstrøms, som kæmpede for at modstå vandstrømmen, som er meget kraftig efter udløbets cirka halvanden meter lodrette fald. Det er kort sagt helt umuligt og udelukket, at en svaneunge kan komme tilbage til den øvrige del af familien, hvis den er faldet ned - og de voksne svaner kan intet gøre, lyder det fra Peter Skat Nielsen.

»Bevæbnet« med en spand og en æbleplukker plus et viskestykke drog han og konen afsted på redningsaktion. Her mødte de et yngre par og en hundelufter, som var opmærksomme på svaneungerne i strømrenden nord for Stampevej.

- Inden vi var nået frem var alle unger røget ned. Der var ikke en eneste tilbage i Stampedammen. Tre svaneunger blev behændigt indfanget af en ung og adræt mand, der hedder Mikkel Schmidt-Hansen. Først blev de tre unger indfanget og i spanden transporteret over til Stampedammen, hvor de blev sat ud på et åbent stykke nær ejendommen Ved Stampedammen 1, oplyser den tidligere lokale DN-formand.

Han fortæller, at det var rørende at opleve, at ungernes pippen efter få sekunder blev opfanget af svanehannen, som kom løbende hen over vandoverfladen med baskende og udbredte vinger.

- Hannen fik hurtigt samlet ungerne og ført dem væk fra publikum ved Stampevej. Fem minutter efter blev endnu en unge indfanget og udsætningsproceduren gentaget. Igen kom hansvanen løbende hen over vandet og tog sig af ungen. Bagefter rejste hannen sig lodret op i vandet - og det virkede som en slags tak.

Peter Skat Nielsen understreger, at såfremt folk vil glæde sig over svanefamilien, er det absolut nødvendigt, at man afholder sig fra at fodre dem fra Stampevej.

- Bedst er det slet ikke at fordre. Hvis man absolut vil fodre, så bør det ske fra vejen Ved Stampedammen nær nr. 1. Da svaneungerne følger de voksne, er opgaven enkel: Hold de voksne svaner væk fra Stampevej og specielt mange meter fra udløbet. Men bedst er det SLET ikke at fodre. De voksne svaner skal nok finde føde i bunden af åen og fodre ungerne, påpeger Peter Skat Nielsen.