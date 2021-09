Se billedserie Jerry Ritz sammen med ABBA og Stikkan Anderson i 1976. Billedet er taget, da Jerry Ritz overrækker ABBA en guldplade for »Dancing Queen« i den polske by Warsawa. Danmark blev det første land i verden, hvor ABBA fik en guldplade for sangen. Foto: EMI-arkiv

ABBA's mand i Danmark: Engang kunne de ikke sælge billetter

Verdensstjernerne i ABBA har solgt millioner og atter millioner af plader, men der var en tid, hvor de ikke engang kunne fylde en koncertsal. Vi har talt med Jerry Ritz, der i mange år repræsenterede de svenske superstjerner i Danmark.

Hørsholm - 18. september 2021 kl. 08:01 Af Sophus Zarrs Soelberg

Superstjernerne fra ABBA, som har solgt over 385 millioner albums på verdensplan, udgiver efter 39 års pause det nye album »Voyage« den 5. november. Gruppen har allerede sendt to sange ud, der både minder om gamle dage og lyder lidt anderledes, end ABBA plejer.

I anledning af genforeningen, har Frederiksborg Amts Avis sat Jerry Ritz i stævne. Han var i mange år ABBA's mand i Danmark, og han fortæller, at den globale opmærksomhed ikke altid er tilfaldet gruppen så let, som det er tilfældet i dag. Tag med på en rejse tilbage til en tid, hvor ABBA ikke engang kunne slippe af med deres autografer.

Den spæde begyndelse Året er 1972. Jerry Ritz er efter flere år som koncert-promotor og tourmanager for bands som The Who, Led Zeppelin, Deep Purple og Jethro Tull blevet ansat som repertoirechef hos den danske afdeling af pladeselskabet EMI.

Kontoret på Høffdingsvej i Valby flyder over med plader, der hver dag ankommer i hobetal med posten fra hele verden. Som repertoirechef skal han lytte pladerne igennem og give sit bud på, om der ligger et hit imellem.

ABBA og Jerry Ritz i Tivoli. Foto: EMI arkiv

- Vi skulle beslutte, hvad vi troede på, og hvad der kunne sælge i Danmark, forklarer Jerry Ritz, da Frederiksborg Amts Avis møder ham til en snak om et af de bedst sælgende grupper i historien. »Hitpicker« bliver han senere kaldt af ABBAs manager Stikkan Anderson, men så langt er vi ikke nået i historien endnu.

En dag får han en plade tilsendt af en gammel kending fra dagene på landevejen. Da Jerry Ritz stadig er koncert-promotor og tourmanager, arbejder han blandt andet med en svensk popgruppe, der hedder Hep Stars. Et af gruppens medlemmer hedder Benny Andersson, og han er en af afsenderne på den plade, Jerry Ritz senere får i hænderne på EMI's kontor i Valby. Udover Benny Andersson kommer musikken fra en mand ved navn Björn Ulvaeus.

- På det tidspunkt hedder bandet Björn og Benny, og pigerne er korsangere. De udsender en single, der hedder »People Need Love«, og jeg tænker med det samme, at det er et godt popnummer. Jeg tænker faktisk »Hold da op«, de kan godt nok noget, de to popsnedkere - og deres korsangere er heller ikke dårlige, fortæller Jerry Ritz med et smil.

Det er første gang han lytter til konstellationen, hvis fornavne senere danner en verdenskendt forkortelse; ABBA. Jerry Ritz vælger at udsende pladen i Danmark, og det bliver det eneste land, hvor den udkommer ud over Sverige.

Det bliver starten på et samarbejde der fortsætter de næste femten år.

Hvem vil have autograf? I foråret 1973 melder ABBA sig til det svenske Melodi Grand Prix, hvor de håber at vinde, men de må nøjes med en 3. plads.

Alligevel er det et vigtigt skridt på vejen mod berømmelse, da de ender med at sælge bedre end både 1. og 2. pladsen, og samtidig bliver sangen »Ring, Ring« en nogenlunde succes.

Det ser Jerry Ritz og samme år inviterer han orkesteret til København for at møde deres publikum og lave markedsføring.

Jerry Ritz har stadig flere kassettebånd liggende fra sin tid som »hitpicker« for ABBA. Han drager i 2022 på foredragsturné med sin fortælling om »ABBA og 70'ernes musikscene«. I 2022 er det nemlig 50 år siden, at hans samarbejde med gruppen startede. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Jeg henter dem til København den 20. juni 1973 for at lave en plade-signering hos Fona på Strøget, fortæller Jerry Ritz og fortsætter halvt leende:

- Der kommer otte mennesker til trods for, at vi har annoncer i både BT og Ekstrabladet. De trækker simpelthen ikke folk til, og de søde medarbejdere i Fona lader gruppen skrive på nogle flere plader, så de kan sælge dem med autograferne efterfølgende. Vi står der, og jeg skulle måske have haft røde ører, men de tager det med et smil, erindrer han.

For både gruppen og repertoire-chef bliver den indledningsvist kedelige oplevelse noget, de senere ser tilbage på - og ler af.

- Tretten år senere i forbindelse med Chess-musicalen kommer Björn og Benny til København igen. Det er i 1986, og de skal interviewes til et underholdningsprogram i fjernsynet. De er kommet tidligt om formiddagen, og jeg inviterer dem på frokost i en sidegade til Strøget. Det går hverken værre eller bedre, end at vi kommer op forbi Fona efter frokosten. Så hiver Benny fat i mig og peger på Fona. »Kan du huske, Jerry, da vi stod derinde og der ikke kom nogen«, siger han skriger af grin. I de tretten år, der er gået i mellemtiden, er de blevet verdensstjerner og de har solgt millioner af plader. Han synes, det var så sjovt, erindrer Jerry Ritz.

Smilets i hans øjne afslører, at han synes det er ligeså sjovt.

Stadig tomme stole Før de tretten år er gået og mens vi stadig nærmer os midten af 1970'erne er det dog et hyr at få ABBA ud over scenekanten. Ikke bogstavelig talt da alle fire er erfarne musikere og inden ABBA-tiden har turneret i Sverige gennem mange år, men i overført betydning er det en udfordring.

- Efter ABBA vinder med Waterloo i Brighton i 1974, har de turne-premiere i Falkoner Teater, som det hed dengang. Det er den 17. november 1974, og det er ikke nemt at sælge billetterne. Faktisk tværtimod, fortæller Jerry Ritz.

- Selvom folk kender »Ring, Ring«, »Waterloo« og »Honey Honey«, er ABBA stadig ikke et koncertnavn. Det er navne, som Frank Zappa og Procol Harum, der fylder koncertsalene det år. ABBA bliver betragtet som en døgnflue. Vi gør det, at vi inviterer rigtig mange pladeforhandlere i stedet. Det giver den fordel, at pladeforhandlerne selv kender gruppen, og det er jo dem, der langer pladerne over disken. Jeg tor, det ender med at have en betydning for de efterfølgende pladeudgivelser, tilføjer Jerry Ritz.

Salen bliver derfor fyldt, og selvom det ikke er med lutter fans, får ABBA alligevel sparket deres turne i gang.

Så tager det fart Der ender ikke med at gå lang tid, før den slags udfordringer er fortid, og navnene Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus og Anni-Frid Lyngstad sælger både billetter, plader og kassettebånd i millioner.

- Efter »Waterloo« kommer pladen, der bare hedder »ABBA«, og så begynder det at gå stærkt. Vi når op at sælge en kvart million plader bare i Danmark, og det er aldrig set før, lyder det fra Jerry Ritz.

Fordi han troede på ABBA lige fra starten, får Jerry Ritz et særligt forhold til gruppen og deres pladeselskab Polar. Han hører til den lille inderkreds, som deres manager og pladeselskabsdirektør Stikkan Anderson rådgiver sig med, når der skal udvælges sange som har hitpotentiale til at udsende som næste ABBA-single.

Stikkan Anderson stoler på Jerrys ører, og sender ham kassettebånd med nye ABBA-sange for at høre hans mening. Det er her, at manageren giver repertoirechefen tilnavnet »Hitpicker«.

Det er én, der kan forudsige hvad der ryger til tops på hitlisten. Da Jerry Ritz forlader EMI i starten af 1980'erne for at starte sit eget produktionsselskab TUBA Entertainment, følger Polar med til hans nye selskab og han kan fortsætte samarbejdet med ABBA'erne, som på det tidspunkt har fået travlt med solo-projekter og musicalen Chess.

Vender stærkt tilbage Selvom der er gået 39 år, siden gruppen slog igennem, bliver der stadig lyttet flittigt til ABBA's musik, og Jerry Ritz er ikke i tvivl om, hvad det skyldes.

- Spørger du mig, er det de gode sange. Selv så mange år efter holder musikken stadig. Det er gode melodier og flotte produktioner, og det bliver ved med at blive hørt. Der er så meget andet fra 70'erne, der er blevet glemt, men ABBA bliver ved med at være aktuelle, fortæller Jerry Ritz, der selvfølgelig har lyttet til de to nye sange.

Han kan lide dem, fortæller han, og da han bliver spurgt, om han ville sende dem ud, hvis han stadig sad som repertoirechef på deres danske pladeselskab, svarer han prompte:

- Det kan du tro, jeg ville!

