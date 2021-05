Se billedserie Gritt Ryder fra Hørsholm 79ers, her med borgmester Morten Slotved, kan kalde sig årets sportsnavn i Hørsholm. Foto: Fred Jacobsen

Årets sportsnavn: Hun er Hørsholm helt ind til benet

Hørsholm 79ers anfører Gritt Ryder er Årets Sportsnavn i Hørsholm

Hørsholm - 20. maj 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det var Hørsholm med Hørsholm på - og helt ind til benet - da det lokale basketholds og landsholdets anfører, 26-årige Gritt Ryder, onsdag eftermiddag blev kåret som Årets Sportsnavn i Hørsholm.

"Jeg er specielt glad for, at det er en Hørsholm-pris. For jeg brænder for Hørsholm, har gået i skole og gymnasium her. Jeg er glad for at det er blevet bemærket," lød det beskedent fra Gritt Ryder, efter at CEO for Weibel Scientific og medlem af Team Hørsholms bestyrelse, Peder R. Pedersen, havde motiveret prisen med en lang hyldest af basketballspillerens bedrifter.

Peder R. Pedersen Peder R. Pedersen Ubestridt den bedste "Siger man Hørsholm 79ers, så siger man Gritt Ryder. Tre danske mesterskaber for seniorer, tre som ungdomsspiller, to pokalsejre som senior og to som junior - ti pokaler i alt - årets spiller i Dameligaen to år i træk og anfører både for 79ers og landsholdet. Du er ubestridt den bedste spiller i Danmark," lød roserne fra Peder R. Pedersen.

Om det så ikke var nok, så var Gritt Ryder primus motor bag den crowdfunding, som gjorde det muligt at aktivere det danske kvindelandshold i basketball igen efter 15 års pause - og i november sidste år vinde den første EM-kvalifikationskamp i dette årtusinde.

Sikke nogle præstationer! "Sikke en række præstationer Gritt Ryder står bag," sagde Peder R. Pedersen.

Gritt har spillet basketball i Hørsholm siden hun var seks år og har, bortset fra et collegeophold i USA, været her altid.

I år måtte Årets Sportsnavn nøjes med sølv i en sæson, hvor Hørsholm 79 for første gang spillede uden professionelle fra udlandet. Også i den proces spillede har hun spillet en afgørende rolle.

"Det har betydet nye roller for stort set alle på holdet. Her har Gritt taget et enormt ansvar som anfører, og med sin naturlige lederstil hjulpet alle spillere ind på de nye pladser, samtidig med hun hævede alle personlige statistikker med en tredjedel og fik den anden titel som årets spiller i træk," hedder det i motivationen.

Selv ærgrede hun sig stadig over at skulle nøjes med sølv.

Lidt mere stolt nu "Nu er jeg nok lidt mere stolt over sølvmedaljen end lige efter kampen," sagde hun - med tilføjelsen, at det nu alligevel var ærgerligt.

Med kåringen som Årets Sportsnavn fulgte også en miniudgave af Kristian von Hornsleths skulptur 'Forskeren', som i eftermiddag blev afsløret på Stadion Allé mellem Rungsted Gymnasium og Vallerødskolen - og over for idrætsparken, hvor Gritt Ryder har gennemført mange af sine bedrifter.

Her huserer Marcus Olsson også. Han er kaptajn på Rungsted Seier Capitals ishockeyhold i Metalligaen, som i år genvandt det danske mesterskab efter titlen i 2019 og den coronabetingede afslutning af sæsonen 2020 uden udnævneles af en mester. I medaljeslutspillet vandt Rungsted med 4-2 i finaleserien mod Aalborg Pirates.

Det var den lokale hockeylegende Per Holten Møller, der motiverede Marcus Olsson, som var den anden indstillede til prisen.

Går altid forrest "Som spiller og som kaptajn brillerer Marcus både på og udenfor banen. Marcus går altid forrest, tager ansvar og evner at inkludere alle - uanset om det er holdets store profiler, eller om det er første-års juniorer. Marcus er utroligt vellidt blandt alle, og hans vindende væsen kombineret med en imponerende målstatistik, gør Marcus til et meget stort aktiv for Rungsted Seier Capital," sagde Per Holten Møller og beskrev den 35-årige svensker som en "afgørende faktor for, at Rungsted Seier Capital de seneste år har vundet hele to danmarksmesterskaber og en pokalfinale".

Årets Sportsnavn blev første gang uddelt i 2019, hvor modtageren var Nikolaj Rosenthal fra Rungsted Seier Capitals daværende guldhold.