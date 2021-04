Årets dyreste: Liebhaver-villa slår salgsrekord

Dengang lød udbudsprisen for de 8 værelser, som ligger på en over 4.200 kvadratmeter stor vandkantsgrund i den nordsjællandske kystby, på 50 millioner kroner. Efter 4 måneder blev det luksuriøse hjem solgt, og de nye ejere har altså fået et prisafslag på 4 millioner kroner med i handlen.

Alligevel har de betalt næsten 124.000 kroner per kvadratmeter for boligen, og det er noget mere end prisgennemsnittet for Hørsholm Kommune, hvor villaen ligger. Her indbragte de solgte villaer og rækkehuse nemlig en gennemsnitlig kvadratmeterpris på knap 35.000 kroner i 2020.