92-årig fik mistænkeligt besøg

En 92-årig kvinde fik mandag formiddag mellem klokken 10.00 og 10.10 et mistænkeligt besøg fra en mand i hendes hjem på Lindevænget i Hørsholm. Manden sagde, at han hed Peter Hansen og kom fra boligselskabet DAB. Han ville undersøge, om nogle havde forsøgt at begå indbrud i kvindens hjem. Den 92-årige blev ved med at gentage, at der ikke har været indbrud hos hende, men manden insisterede på at gennemgå boligen. Han oplyste den 92-årig kvinde om, at der har været forsøg på indbrud i bygningen, og at hun skulle passe på sine smykker og penge. Manden undersøgte, om vinduerne var blevet forsøgt opbrudt. Da han igen var gået, tjekkede den 92-årige, om manden havde stjålet noget eller efterladt vinduerne åbne. Det havde han tilsyneladende ikke.