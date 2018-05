Se billedserie 91-årige Siv Landerslev har sin faste plads ved sybordet i Vallerødskolens SFO.Foto: Allan Nørregaard

91-årige Siv går stadig i SFO

Hørsholm - 20. maj 2018 kl. 04:28 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over sybordet i Vallerødskolens SFO hænger gule smiley'er i filt, små vævede punge og alskens figurer. De er alle sammen SFO-børnenes kreationer, og hver fredag får børnene en god snak og hjælp til deres syprojekter af 91-årige Siv Landerslev, som stadig har fast tilknytning til den arbejdsplads, hun gik på pension fra for snart 30 år siden.

- Det er så dejligt at være her. Jeg kan slet ikke lade være med at komme, og det er fantastisk, at vi stadig får lov at komme, siger den 91-årige pædagogvikar.

Siv Landerslev er nemlig ikke den eneste tidligere medarbejder, der er tilknyttet SFO'en. Også 72-årige Helen Winkelmann, der gik på pension i 2008, har stadig to faste dage om ugen som pædagogvikar.

Siv Landerslev er uddannet pædagog, og i begyndelsen af 1970'erne blev hun børnehaveklasseleder på Vallerødskolen. Da SFO'en på skolen blev startet op få år senere, blev Siv Landerslev leder af SFO'en, og hun fortsatte i jobbet, til hun gik på pension i 1990.

- Man kan godt komme til at føle sig lidt gammel, når man sidder her, og forældrene kommer for at hente. Så viser det sig, at det er nogle, jeg har haft i SFO'en, da de var børn, og så siger de: »Sidder du stadig her?«, fortæller Siv Landerslev med et smil.

Men børnene har været hendes omdrejningspunkt hele livet, og hun kan ikke slippe dem.

- Jeg kan godt lide dem. De er så umiddelbare og dejlige, og man kan snakke med dem. Fra min plads her ved sybordet, kan jeg også overskue hele lokalet, og jeg synes, det er så dejligt at sidde og se børnene lave noget sammen. De har det godt her og er glade. Selvfølgelig kan vi også være trætte, når vi går hjem herfra, men vi er trætte på en god måde, fortæller Siv Landerslev.

