Region Hovedstaden har tildelt Hørsholm Kommune et pop-up vaccinationscenter. Det betyder, at 90 borgere allerede kan få vaccinen på fredag,

90 borgere får tidligere adgang til coronavaccination

Region Ho0vedstaden har udvalgt Hørsholm som en af de kommuner, der skal have et pop-up center, der fremskyder vaccinationerne

Det kommer til at foregå i et pop-up vaccinationscenter, som Region Hovedstaden etablerer ved plejecenter Sophielund.

"Vi er nu i gang med at ringe rundt for at fortælle borgerne, at de allerede skal vaccineres på fredag," fortalte Pernille Halberg Salamon i går, og hun er meget tilfreds med denne mulighed.

"Det betyder, at borgerne kan vaccineres i lokalområdet," konstaterer hun og glæder sig over, at det også sparer kommunen for en stor logistisk opgave med at organisere transport til Hillerød.