"Der faktisk ikke rimeligt, at en ikkevaccineret medarbejder skal passe og pleje de ældre beboere på et plejehjem," siger Hanne Raabymagle, 83 år og fra Hørsholm, efter hendes 90-årige mand og andre beboere er blevet smittet på Plejecenter Louiselund. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

90 års fødselsdag aflyst efter smitteudbrud: Jeg synes, det er uansvarligt

Hanne Raabymagle har ikke kunnet besøge sin demente mand på Louiselund i over en måned efter to smitteudbrud. Han fik selv en positiv test i 90 års gave og måtte i isolation

Hørsholm - 10. september 2021 kl. 17:32 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Den første gave plejehjemsbeboer Hans Raabymagle fik på sin 90 års fødselsdag den 8. august var beskeden om, at han var testet positiv for covid-19.

Som beboer på Louiselund blev han smittet i det første af to coronaudbrud, som den sidste måned har ramt det lokale plejehjem. Det har betydet isolation i sin bolig i ti dage og ingen besøg af familien og hans kone, Hanne, i en måned.

De planlagte fødselsdagsfestligheder på dagen med restaurantbesøg på Rungsted Havn måtte aflyses. Til stor ærgrelse for hele familien over ikke at kunne få lov til at fejre 90 års fødselaren. Gaverne til ham kunne de dog få lov til at aflevere til en medarbejder med visir og beskyttelsesdragt på.

Ikke rimeligt At de to smitteudbrud på Louiselund efter al sandsynlighed er forårsaget af personale, der ikke er blevet vaccineret mod covid-19, gør 83-årige Hanne Raabymagle ked af det. Fordi det direkte går ud over en udsat risikogruppe som ældre plejehjemsbeboere, der ofte er svage og sårbare, ligesom det rammer deres pårørende.

"Jeg synes faktisk, at det er uansvarligt at gå på arbejde sådan et sted, hvis man ikke er vaccineret. Og jeg mener heller ikke, at det er rimeligt, at en ikkevaccineret medarbejder skal pleje de ældre beboere," siger Hanne Raabymagle til Ugebladet

Hun troede egentlig også, at der var et krav om vaccination for at kunne arbejde på et plejecenter og i sundhedssektoren. Samt blev testet.

"Jeg er meget overrasket over, hvor hurtigt og nemt det er gået med at smitten er kommet ind på plejecentret," tilføjer hun.

Apatisk mand Selvom hendes mand ikke havde nogen corona-symptomer har forløbet påvirket hans demens. Fra Louiselund har hun fået oplyst, at han virker mere apatisk og bare sidder og kigger ud i luften.

"Under isolationen kunne han jo heller ikke forstå, at han ikke måtte komme ud, og han forsøgte at gå derfra flere gange," fortæller Hanne videre.

Hun har ikke besøgt ham siden før hans fødselsdag 8. august, og fra Louiselund fraråder besøg på de smittede afsnit.

Det kan godt bekymre 83-årige Hanne, at alle restriktioner nu er ophævet, når man ser på, hvor hurtigt smitten kan sprede sig. Hun har også observeret, at der allerede er mange, der ikke længere tager hensyn med afstand til andre, når de er ude at handle.

