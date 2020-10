Fritz Reuther (V), der sidder i kommunalbestyrelsen, fortæller, at han og hans kone selv har fået leveret mad fra den kommunale madservice, som var direkte uspiselig. Foto: Allan Nørregaard

90-årig politiker: Jeg har selv fået uspiselig mad leveret

Fritz Reuther (V), der sidder i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, fortæller, at han og hans kone selv har fået leveret mad fra den kommunale madservice, som var direkte uspiselig.

Hørsholm - 16. oktober 2020

At man selv sidder i kommunalbestyrelsen er ingen garanti for ikke at kunne modtage tvivlsom service fra kommunen.

Det står klart, efter Fritz Ruther (V) har henvendt sig til Frederiksborg Amts Avis for at fortælle om hans erfaringer med den kommunale madservice i Hørsholm Kommune. Maden tilberedes og leveres fra Omsorgscentret Breelteparken.

- Jeg fik for nylig min hustru hjem efter en større operation på Hillerød Hospital og bestilte mad fra Breelteparken fire gange. Første måltid som hed »Benløse Fugle« var tåleligt og kunne spises, men de næste tre måltider var uspiselige og blev smidt ud, lyder det fra den 90-årige kommunalpolitiker, der selv sidder med i Social- og Seniorudvalget.

Har ikke selv rejst sagen Adspurgt om hvorfor han ikke selv har rejst sagen i udvalget, fortæller Fritz Reuther, at operationen og den efterfølgende levering af mad fandt sted i begyndelsen af september, hvorfor han ikke er nået til det endnu.

Han fortæller i øvrigt, at hans kone, når hun ikke er sengeliggende på grund af sygdom, er ganske ferm i et køkken. Derfor godtager han heller ikke dele af den forklaring, som Thorkild Gruelund (Q), der er formand for Social- og Seniorudvalget og bestyrelsesformand for omsorgscentret Breelteparken, kom med onsdag.

Her nævnte Thorkild Gruelund, at man skulle være opmærksom på, at maden kunne ændre udseende, fra den blev serveret fra Breelteparken, og til den blev genopvarmet i borgernes køkkener.

- Det er en dårlig undskyldning. Maden var simpelthen ikke til at spise, lyder det nu fra Fritz Reuther.

Den omtalte mad kommer fra den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken, som varetager Hørsholm Kommunes madservice. Plejecentret leverer mad til borgere, som er visiteret til madordning i eget hjem, og som ikke vælger at benytte et fritvalgsbevis i stedet.

