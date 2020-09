Regeringen besluttede i november sidste år, at børnefamilierne skulle flyttes fra Sjælsmark ved Hørsholm til et nyt udrejsecenter uden hegn og med bedre tilbud til børnene. Men på grund af coronavirus blev flytningen af børnefamilierne udsat. Men nu er der sket noget. Den 25. august flyttede de sidste børnefamilier fra Sjælsmark til udrejsecenteret i Avnstrup ved Lejre. Foto: Lars Sandager Ramlow

89 børn har forladt Sjælsmark

- Børnene på Sjælsmark har ikke levet under ordentlige forhold. Det har jeg flere gange udtalt over for politikerne på Christiansborg og reageret skarpt på i medierne. Vi har haft mange børnesager derude, så jeg håber meget, at børnene nu får det bedre på Avnstrup. Så udfra en humanistisk vinkel, er jeg glad. Men jeg jubler ikke, for efter det, jeg som borgmester har fået oplyst, så er der ingen andre ændringer på vej. Sjælsmark skal stadig fungere som udrejsecenter. Vi vil dog som kommune fortsætte med at opfordre til, at centret bliver lukket, og det står også helt klart, at vi som kommune gerne vil købe grunden derude.

