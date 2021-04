841 Hørsholm-børn deltager i den store affaldsindsamling

Der er lagt op til den helt store forårsrengøring, når tusindvis af danskere midt i april trækker udendørs for at luge ud i de store mængder affald, der ligger og flyder rundtomkring.

Positive over opbakning

Vi er positivt overraskede over den massive opbakning fra skolerne og institutionerne - især efter flere måneder med nedlukning og fjern­undervisning. At lærerne og pædagogerne prioriterer at sætte affald på skemaet, vidner om, at affaldsindsamling er en god måde at kombinere læring og social trivsel," lyder det fra præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.