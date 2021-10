82-årig overrasket med pris: »Når 100 mennesker står klar, så kører den gamle cirkushest igen«

Se billedserie Det kommer meget bag på gymnastikinstruktør Hans A. Olsen fra Hørsholm Senior Idræt, da han onsdag overraskes med Hørsholm Kommunes 'Lederpris 2021' i Hørsholm Hallen foran 100 'elever' af formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, Nadja M. Hageskov (K). Foto: Kim Rasmussen

Gymnastikinstruktør Hans Anton Olsen fra Hørsholm Senior Idræt fik onsdag overrakt ’Årets lederpris 2021’

- Er I klar og skal vi se at komme i gang...?

Spørgsmålet runger ud i Hørsholm Hallen og kommer fra 82-årige Hans Anton Olsen. Her trykker alderen ikke, og som fast gymnastik­instruktør i mere end 20 år hos Hørsholm Senior Idræt er han igen klar til at give den gas onsdag formiddag med over 100 friske deltagere spredt på gulvet til en times fysisk træning.

Netop som Hans Anton Olsen indleder dagens første øvelse, bliver han pludselig afbrudt. Formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, Nadja M. Hageskov (K), har fat i hallens mikrofon, og siger, at han lige skal komme over til hende.

Her giver hun ham så den glade nyhed, at han tildeles 'Årets Lederpris 2021' i Hørsholm.

Højner livskvaliteten - Du er en gymnastikinstruktør af stort format. Du er en helt særlig person, som i over 20 år uge efter uge har stået i spidsen for et hastigt voksende gymnastikhold med 165 udøvere. Du er et forbillede og meget højt værdsat blandt medlemmer af Hørsholm Senior Idræt - og du er et forbillede for mig, siger Nadja M. Hageskov i sin tale til den overraskede prismodtager.

Bag indstillingen af Hans Anton Olsen til årets lederpris står bestyrelsen i Hørsholm Senior Idræt, som gerne vil hædre ham for hans kæmpe engagement og forståelse indenfor gymnastik. En indsats, de mange medlemmerne har draget nytte af siden 2000.

Derfor er udvalgsformanden heller ikke færdig med sin anerkendelse og beundring for dagens prismodtager:

- Du er imponerede dygtig til de gymnastiske øvelser. Du formår at videregive glæden til alle på holdet. Du inspirerer, du udvikler gymnastikken, og du tilpasser den. Du kærer dig også om deltagernes ve og vel, og der er ingen tvivl om, at din træning og opmærksomhed for den enkelte er med til at højne livskvaliteten for alle på dit hold. Artiklen fortsætter under foto...

- Når jeg ser 100 mennesker stå klar her, og musikken starter, så giver det mig bare et kick, fortæller 82-årige Hans A. Olsen (th.) om sine mere end 20 år som gymnastikinstruktør hos Hørsholm Senior Idræt. Foto: Kim Rasmussen

Nadja M. Hageskov slutter sin tale med at slå fast, at Hans Anton Olsen er det mest perfekte billede på, hvilke kvaliteter gymnastikken har for krop og sind.

- Man kan læse lange rapporter om værdien af fysisk aktivitet, men man kan også bare besøge jer her i Hørsholm Hallen onsdag formiddag.

Kick til cirkushest Med favnen fuld af blomster, gave og pengecheck, er hovedpersonen selv tæt på at have tabt mælet.

- Det her kommer virkelig bag på mig. Men det er en usandsynlig stor ære at få prisen, og det er jeres skyld, at jeg gider komme, siger den 82-årige gymnastikinstruktør direkte henvendt til holdets mange deltagere.

- Når jeg ser 100 mennesker stå klar her, og musikken starter, så giver det mig bare et kick. Det er det hele værd, og så kører den gamle cirkushest igen, tilføjer han med et stort smil, mens han modtager klapsalver fra hele salen.

To centimeter højere Da Frederiksborg Amts Avis fanger den 82-årige gymnastikmester efter prisoverrækkelsen og dagens holdtime, er han stadig ikke landet ovenpå overraskelsen, hædersprisen og de mange rosende ord.

- Det er jo bare noget, jeg gør, fordi jeg kan lide det. Men det er fantastisk, og jeg kan kun blive to centimeter højere og rette ryggen, siger Hans Anton Olsen.

Ved siden af sine mange år i Hørsholm Senior Idræt har han i 34 sæsoner også kørt et herrehold i Hørsholm Gymnastikforening, hvor han har været medlem de sidste 42 år. Og alderen er ikke noget problem. Artiklen fortsætter under foto...

Sport-, fritid- og kulturudvalgets næstformand Henrik Klitgaard (R) og formand Nadja M. Hageskov (K) lykønsker dagens prismodtager Hans A. Olsen på 82 år. Foto: Kim Rasmussen

Fortsætter - Jeg har ingen planer om at stoppe, og det kunne da være skægt at få 25 år med holdet her og 35 år med herreholdet, lyder det håbefuldt fra Hans Anton Olsen.

Der var i alt indstillet fem personer til 'Årets Lederpris', som Hørsholm Kommune har uddelt siden 1968.

Sammen med en blomsterbuket og en personlig gave fulgte der med 'Årets Lederpris' også 10.000 kroner til Hørsholm Senior Idræt.

Hans Anton Olsen er ikke helt uvant med priser. I 2013 blev han kåret til 'Årets Frivillig i Hørsholm' for sin allerede dengang utrættelige indsats hos Hørsholm Senior Idræt.