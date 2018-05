82-årig kvinde fik besøg af falsk læge

En 82-årig kvinde i Sophielund fik onsdag aften besøg af en kvinde, som udgav sig for at være læge. Kvinden fortalte, at hun skulle tjekke den 82-årige kvindes iltapparat. Under besøget tilbød kvinden, der sagde, hun var læge, også at give den 82-årige beboer lidt massage. Det takkede den 82-årige ja til, men da den kvindelige læge så pludselig skulle hente noget i sin bil og aldrig vendte tilbage til lejligheden, blev den 82-årige beboer mistænksom. Den 82-årige opdagede efterfølgende, at hendes taske var blevet gennemrodet. Det vides ifølge Nordsjællands Politi endnu ikke om, der var blevet taget noget fra tasken.