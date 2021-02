Tidligere Rungstedspiller Peter Grauballe, der var med til at vinde DM i 1963, var for første gang i 12 år og nu i en alder af 80 år ude at skøjte igen.

80-årige Peter fik comeback på isen: Luftede DM-guldskøjterne fra 1963

Vinteren har vist sig fra sin smukkeste side med klart frostvejr og høj sol på en dyb blå himmel. For første gang siden 2012 er isen på slotssøen blev frigivet til skøjteløb og færdsel, og den mulighed har nået nær halvdelen af Hørsholm forsøgt at nyde godt af.

Lørdag og søndag var der et sandt leben af glade mennesker - og ikke et ord om forsamlingsforbud. Der var både medbragt grill, musik og skøjteslibemaskiner, som en borger har fortalt til Ugebladet.

Nemlig Peter Grauballe på 80 år, som for første gang i 12 år var ude at af lufte sine skøjter på søens is.

For 58 år siden var disse Bauer-skøjter med til at sikre DM-guldet til Rungsted. Fredag blev de luftet igen på slotssøen med deres ejermand, Peter Grauballe på 80 år. Foto: Morten Timm

"Det er jo dejligt at komme ud og løbe udendørs. At mærke den friske luft. Jeg skal lige have snøret dem lidt, for jeg lagde mig ned lige før," fortæller den nu 80-årige Peter Grauballe fra Hørsholm og forhenværende venstre back.