Snart 80-årige Jytte fra Hørsholm hoppede ikke på flinke Henriks lokken - od advarer andre mod at gøre det. Foto: Adobe Stock Foto: ?? ?? - stock.adobe.com

80-årige Jytte forsøgt snydt: Stol ikke på flinke Henrik

Ung mand forsøgte at lokke personlige oplysninger ud af næsten 80-årig kvinde fra Hørsholm

Hørsholm - 12. maj 2021 kl. 07:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Han var vældig flink, den unge Henrik Nielsen, der fredag ringede til Jytte W. (vi kender hendes rigtige navn, red.) fra Hørsholm.

Han fortalte, at han ringede fra Nets (dem der blandt andet administrerer vores dankort, red.) og havde opdaget, at der var blevet hævet 9000 kr. fra Jyttes konto.

For at forhindre, at Jytte mistede de 9000 kr. havde Henrik Nielsen fra Nets altså brug for, at Jytte udleverede sig personnummer til den hjælpsomme mand. For så ville han sørge for, at hun fik de 9000 kr. tilbage.

Flink og insisterende Hvis ikke allerede før, så var det senest her den snart 80 årige kvinde satte hælene i og spurgte den flinke, men insisterende unge mand fra Nets, at når det nu var, at han kom fra Nets, så måtte han jo have Jyttes oplysninger i forvejen.

Den gled han af på, men heller ikke det kunne få Jytte til at udlevere nogen som helst til Henrik Nielsen, der, da det så rigtig håbløst ud, afbrød forbindelsen og forsvandt ud af Jyttes liv.

Intet var hævet "Jeg tjekkede selvfølgelig bagefter, og der var ikke hævet en krone for meget på min konto," fortæller hun og forklarer, at hun henvendte sig til Ugebladet med historien for at advare andre, der måtte blive ringet op afHenrik Nielsen fra Nets.

"Og lad for guds skyld være med at udlevere noget over telefonen," siger Jytte W.

