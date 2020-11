79ers vippet af tinderne

De to hold begyndte med med at bytte point, og Hørsholm førte 5-0 og 10-8n. Så stod der ellers BMS Herlev på resten af kampen.

For Hørsholmtræner Jesper Krone var det en af de kampe, holdet kommer til at huske.

"Det er en lærestreg, så den skal vi ikke glemme. Vi skal lære af den her kamp, og lærestregen går ud på, at vi kan ikke komme til en kamp og ikke være 100 procent fokuseret og opsat. Det var tydeligt, at der var et hold, der var mere fokuseret end det andet, og så kan vi snakke om procenter og alle mulige andre ting," lød det selvkritisk.