76-årig skøjteløber på glat is: »Motion behøver ikke at være en pligt«

Blandt børn og barnlige sjæle kunne man torsdag møde 76-årige Jeppe Stensballe på den tilfrosne Slotssø i Hørsholm. Her spændte han skøjterne og begav sig med et stort smil ud på isen.

Hørsholm - 12. februar 2021 kl. 14:02 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Mens solens stråler giver genskær i mødet med isen på slotssøens overflade, skøjter børn og barnlige sjæle ivrigt omkring. En yngre dreng falder på halen, men bliver hjulpet så hurtigt op igen, at tårerne aldrig finder vej til hans øjenkroge. I stedet spreder et smil sig mellem de røde kinder, han ømmer sig lidt, og kort efter er han igen på vej ud i en halsbrækkende manøvre.

Lignede udskejelser har man kunne opleve siden mandag, hvor Hørsholm Kommune meddelte, at isen på Slotssøen nu var sikker at færdes på.

Helt så voldsomt går det ikke for sig med Jeppe Stensballe, der torsdag er kørt hele vejen fra Hornbæk til Hørsholm for at komme ud og skøjte. Han bliver 77 år gammel næste gang, er tidligere direktør og selvom han ikke sætter sit helbred på spil som de unge, har han det sjovt og rører sig imens.

Artiklen fortsætter under billedet... Efter få skridt på isen begyndte Jeppe Stensballe at skøjte. Med sine snart 71-års års erfaring med skøjteløb, fandt han hurtigt rytmen. Fotos: Sophus Zarrs Soelberg

- Det handler om at få noget motion og have det sjovt, så man ikke sidder derhjemme og kukkelurer, fortæller han med et smil.

Mens skøjterne bliver spændt behørigt fast, har han sat sig ved bredden af Slotssøen, og han fortæller, at det er blevet nemmere at skøjte, som årene er gået.

- Det er mange år siden, jeg begyndte. Det var formentlig, da jeg var 5 eller 6 år gammel, hvor vi skøjtede på Furesø. Dengang brugte vi sådan nogle gamle skistøvler, som vi spændte skøjter fast på. Den dag man kunne få rigtige kunstløberskøjter, var det en stor dag, erindrer Jeppe Stensballe med en kort latter.

Han ville egentlig have haft sin kone med ud og skøjte, men hun havde det ikke så godt.

- Min kone og jeg rører os altid meget, men hun havde det ikke så godt i dag, så jeg kørte alene af sted. Vi er blevet nogle gamle nogle, konstaterer Jeppe Stensballe, inden han tilføjer:

- Det vigtigste er, at man hele tiden kommer ud og får rørt sig. Hvis ikke man rører sig, falder man sammen, men det behøver jo ikke at være en pligt at dyrke motion. Det skal være en glæde at komme ud, og det er det i dag. Det er dejligt vejr og jeg får noget motion, siger han afslutningsvist.

Et øjeblik senere begiver Jeppe Stensballe sig ud på isen, hvor han efter et par prøvende skridt begynder at skøjte. Omkring ham fylder latter luften, og flere af de unge tumler rundt på isen med hockeystave fægtende foran sig. Mellem dem skøjter den 76-årige pensionerede direktør roligt omkring. Han virker ubesværet.

Selvom solen stråler, er luften stadig kold, og det er det perfekte vejr at begive sig ud på isen - i hvert fald så længe det er sikkert og kommunen har givet lov.

